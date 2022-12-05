У селі на Забайкаллі мобілізували всіх чоловіків: замість них прислали Росгвардію

У селі в Забайкальському краї мобілізували всіх чоловіків. Схоже, російська "часткова" мобілізація не така вже й "часткова". На заміну жителям прислали Росгвардію. Кажуть, що будуть колоти дрова.

Така ситуація склалась в селі Єлизаветіно. На російському телебачення зробили з цього сюжет, передає 24 канал.

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У селі лишились діти та пенсіонери

У селі живе понад 3 тисячі людей, більшість з яких зараз – діти та пенсіонери. Фактично всіх чоловіків мобілізували. Журналісти розповіли історію однієї сім'ї в селі, яка вчиться жити без годувальника, бо чоловіка та батька забрали на війну. Кажуть, що таких сімей дуже багато. Самі діти говорять, що були шоковані. Жителька села Аліна пригадала, як забирали її батька.

Коли проводжали його, були сльози великі. Мама плакала й всі ми,

– розповідає дівчинка.

У селі на Забайкаллі мобілізували всіх чоловіків: відео

На заміну мобілізованим у село прислали Росгвардію

Втім, за риторикою пропагандистів, діти "шукають позитив у ситуації". Допомагати їм у цьому начебто мають силовики Росгвардії, яких прислали у село. Мету візиту Росгвардії пропагандисти визначають так – розважати дітей й колоти дрова.

Вони влаштували "захід", де видавали школярам автомати та каски. На відео видно, як розгублені діти беруть до рук зброю та навіть не знають, як реагувати. Втім, у сюжеті пропагандистів все, як завжди, чудово. Мовляв, "росгвардійці надають підтримку селянам".