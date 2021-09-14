Селітра, яка вибухнула у порту Бейруту, належала фірмі з орбіти українського бізнесмена, – ЗМІ
Джерело:OCCRP
У 2020 році в порту Бейрута вибухнула аміачна селітра, що зруйнувала кілька кварталів міста. Журналісти провели розслідування та стверджують, що речовина належала фірмі з орбіти українського бізнесмена.
Тоді внаслідок вибуху загинуло понад 200 людей, а ще кілька сотень постраждали під час протестів проти влади. Розслідування щодо власності селітри провів міжнародний журналістський Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).
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Розслідувачі стверджують, що селітра належить українській фірмі
Вантаж з аміачною селітрою прибув у порт Бейрута на судні Rhosus під молдавським прапором і з російсько-українським екіпажем у грудні 2013 року.
Розслідувачі пояснюють, що з'ясували:
- селітру на грузинській фабриці "Руставіазот" купила компанія під назвою Savaro Limited, зареєстрована у Великій Британії;
- її купили для продажу заводу з виробництва вибухівки в Мозамбіку.
У OCCRP запевнили, що українець Володимир Вербоноль є її кінцевим власником. Savaro Limited входить у міжнародний конгломерат компаній з штаб-квартирою в Дніпрі. Фірма постачає аміачну селітру якраз того типу, який використовують для виробництва вибухівки.
Журналісти опублікували мережу компаній Savaro / Інфографіка OCCRP
У публікації мовиться, що ці фірми постачали селітру в Африку ще з 2000 років. У серпня 2021 року у суд Лондона Асоціація правників Бейрута і жертви вибуху в порту подали груповий позов до Savaro.
Адже вони вважають, що складну й заплутану систему володіння Savaro Limited придумали спеціально, щоб уникнути відповідальності за неналежне зберігання небезпечного вантажу.
У компанії провину заперечують
Журналісти подали запит до юристів українських компаній. Адже саме проти них позиваються у суді. Юристи у відповіді заперечили зв'язок із вантажем селітри, який віз Rhosus. Відповідальність за вибух вони перекладають на владу Лівану.
Ба більше, вони заявили, що компанії Atlantis Corporation, Savaro та Dniprosoft працюють винятково у сфері IT, розробки програмного забезпечення та інтернет-маркетингу. Вони додали, – те, що одна з них на своєму сайті досі продає добрива — це "помилка одного з практикантів".
Що відомо про вибух у порту Бейрута
- 4 серпня 2020 року У столиці Лівану 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Вони пошкодили будівлі, розбили вікна у всьому місті.
- Вибух зруйнував кілька районів – домівки втратили понад 300 тисяч людей.
- Внаслідок вибухів загинули 214 людей, а ще понад 6 тисяч – отримали поранення.
- Вибухи спричинили 2 750 тонн нітрату амонію, які 6 років зберігали в порту в неналежних умовах. Через це в країні спалахнули протести з вимогою відставки уряду.
- 10 вересня 2020 року прем'єр-міністр Хасан Діаб оголосив про те, що йде з посади. Тільки 11 вересня 2021 року президент Лівану Мішень Аюн домовився з прем'єр-міністром Наджибом Мікаті про формування нового уряду в країні.