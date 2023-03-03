Залякували бойовими діями: росіяни депортували ціле село на Херсонщині
Окупанти вивезли близько 200 людей із села Бойове на Херсонщині для проведення так званої "фільтрації". Та це можна назвати депортацією.
Так у коментарі 24 Каналу заявив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, росіяни продовжують політику геноциду українського народу.
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"Люди залякані, люди під впливом пропаганди. Вони (окупанти – 24 Канал) зробили все для того, щоб люди погоджувалися на те, щоб виїжджати", – сказав він.
Примусовий виїзд
Соболевський розповів, що були випадки, коли росіяни вночі їздили з гучномовцями по населених пунктах і проголошували, що там будуть бойові дії й все буде знищено. Мовляв, необхідно терміново виїжджати. Однак, коли люди відмовлялися, до них приходили озброєні російські солдати й, фактично, примусово вивозили.
Казали про те, що "дійсно є небезпека, ми турбуємося про ваше життя". Але це неправда. Це просто депортація,
– заявив заступник голови Херсонської обласної ради.
Для чого росіяни вивезли людей із села на Херсонщині: дивіться відео
Про українців забувають
Він переконаний, що завдяки українцям, зокрема, дітям, яких вивозять до депресивних регіонів, окупанти намагаються покращувати демографічний стан у власній країні. Та потім про цих людей там ніхто не турбується.
"Вони дають нібито житлові сертифікати. При чому там так само велика кількість бюрократичних проблем з цим. Але потім виявляється, що люди не мають можливості ці сертифікати якось реалізувати для того, щоби отримати житло", – зазначив він.
Юрій Соболевський зауважив, що потім українці залишаються в ситуації, коли їм немає де жити й вони нікому не потрібні. До того ж повернутися в Україну чи виїхати до країн ЄС – дуже велика проблема.
"Вивозять вони до Росії потоком – це організовано. А от люди повернутися потім дійсно намагаються, але не у всіх це поки що виходить", – підсумував він.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- За даними Генштабу, більшість жителів села Бойове на Херсонщині відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс окупантів. Близько 200 людей з цього села росіяни вивезли у невідомому напрямку для проведення так званих "фільтраційних заходів". Натомість в їх будинки заселяють російських найманців.
- Окупанти атакували пункт видачі гуманітарної допомоги у Козацькому на Херсонщині. 9 людей зазнали поранення. Серед них – 16-річний підліток.
- 1 березня росіяни обстріляли Чорнобаївку в Херсонській області. Поранений однорічний хлопчик.
- 28 лютого російська армія обстріляла Херсон. Загинув чоловік. Ще один перехожий зазнав поранення.