Село на Дніпропетровщині обстріляли з "Градів": загинув літній чоловік

28 квітня 2022 , 20:56
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Валентин Резніченко в телеграмі

Російські окупанти 28 квітня продовжують свої цинічні обстріли території України. О 20:23 обстріляли село в Дніпропетровській області.

Мовиться про Велику Костромку. Населений пункт росіяни атакували з "Градів".

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Пошкоджено кілька житлових будинків. Загинув 71-річний чоловік,
– повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, через обстріл село частково залишилось без світла та газу.

Росія обстрілює Україну

  • Російські загарбники продовжують свої підлі обстріли нашої країни, завдаючи руйнувань інфраструктури. Ввечері 28 квітня обстріляли столицю. Також впродовж дня двічі вели обстріл Чернігівщини.
  • Крім того, хотіли завдати удару й по Одесі. Але українські бійці успішно збили 3 російські ракети в небі над Одещиною.
  • А вранці 28 квітня російські ракети влучили в будівлю покинутого заводу на Дніпропетровщині. 

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Автор: Оксана Княжик