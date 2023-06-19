ЗСУ звільнили П'ятихатки на Запоріжжі

Українські військові продовжують успішно наступати на Таврійському напрямку. ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Півдні України, серед яких – місто П'ятихатки.

Спершу про це повідомив колаборант Владімір Рогов. А згодом цю інформацію у коментарі 24 Каналу підтвердили у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

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На Запоріжжі звільнили П'ятихатки

На Таврійському напрямку ЗСУ виконали понад 10 тисяч вогневих завдань. В ході наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено 8 населених пунктів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 19 червня підтвердила в ефірі телемарафону, що ЗСУ звільнили місто П'ятихатки у Запорізькій області. Таким чином, на Півдні звільнили вже 8 населених пунктів:

Новодарівка,

Левадне,

Сторожеве,

Макарівка,

Благодатне,

Лобкове,

Нескучне,

П'ятихатки.

Маляр пояснила, що звільнити зазначені населені пункти вдалося після двох тижнів успішних наступальних операцій ЗСУ.

У цілому підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 кілометрів. Звільнена на Півдні площа складає 113 квадратних кілометрів,

– повідомила Маляр.

Окупанти відступають

Загарбники скаржаться, що ЗСУ вдалося взяти село під оперативний контроль. Такі успішні наступальні дії наших воїнів дозволять розширити плацдарм та розпочати просування до Василівки.

Де розташоване село П'ятихатки: дивіться карту

Цікаво, що представники окупаційної влади Запорізької області визнають, що Збройні сили України зайняли село П'ятихатки. Водночас російське Міноборони у своєму свіжому зведенні стверджує, що атаку на село вдалося відбити.

Як зазначає військовий оглядач The Guardian Ден Сабба, П'ятихатки стали першим селом, яке звільнили українські війська майже за тиждень. Це, на його думку, значна ознака очевидної ескалації українського контрнаступу майже на прямому напрямку до Криму. Водночас, зазначає оглядач, це й район, де російські оборонні позиції, мабуть, найпотужніші.

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