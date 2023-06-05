Замість Ватутіного: Рада підтримала перейменування села на Харківщині на честь Залужного
5 червня 2023, 21:17Читать новость на русском
Джерело:Віталій Безгін
Село Ватутіне у Харківській області перейменують на Залужне. Відповідне рішення ухвалив комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 5 червня.
Про це повідомив нардеп від "Слуга народу" Віталій Безгін. Він наголосив, що населений пункт буде перейменовано на честь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
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Рада затвердила цілий пакет змін
Дерусифікація назв населених пунктів в Україні продовжується! Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виділити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменовано на Залужне!
– написав депутат.
Де розташоване Ватутіне: дивіться карту
Росіяни поширили фейк про Залужного
- Нещодавно російська пропаганда знову зганьбилась. ЗМІ країни-агресорки створили інформаційну вигадку про смерть Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- Ба більше, спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба розповів, навіщо окупанти розганяли цей фейк упродовж кількох тижнів.
- За його словами, загарбники намагаються у всякий спосіб вивідати дані про плани ЗСУ та зрозуміти, який крок буде наступним. Задля цього вони навіть вкидають абсурдні фейки про українське військове командування.
- Власне, Валерій Залужний швидко спростував маячню від пропагандистів, зробивши селфі. На світлині можна побачити, що Залужний перебуває на робочому місці.
- Згодом російський фейк остаточно зруйнувала публікація відео з Залужним. Його показав полковник ЗСУ Анатолій Штефан.