Після скандальних заяв: в Україну несподівано прибув спецпосланець президента Бразилії
Джерело:Офіс Президента
До України прибув Селсо Аморім – головний радник президента Бразилії. У Києві він вже зустрівся з Андрієм Єрмаком.
Бразильську делегацію проінформували про виклики, які поставили перед Україною через російську агресію. Окрім того, Аморіма ознайомили з українською формулою миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський.
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Представники України детально поінформували бразильську делегацію про актуальну ситуацію на фронті, дії російських окупантів, зокрема нещодавні ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та українських громадян,
– мовиться у повідомленні.
В Офісі Президента наголосили, що Росія свідомо завдає удари по цивільній інфраструктурі та депортує українських дітей. Єрмак зауважив: "єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула миру".
Президент Бразилії "відзначився" низкою скандальних заяв
- Луїс Інасіу Лула да Сілва – президент Бразилії – "відзначився" активним підігруванням російській пропаганді. Зокрема, зробив абсурдну заяву, що Україна начебто має віддати країні-терористці Крим.
- Також він закликав США не допомагати Україні зброєю. Це у той час, коли Росія скоює геноцид українців.
- Пізніше політик перевзувся й раптом засудив російську агресію.