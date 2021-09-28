Семенченка перевели з ізолятора СБУ в Лук'янівське СІЗО, – дружина
Джерело:фейсбук Наталки Музики
Семена Семенченка перевели з ізолятора до Лук'янівського СІЗО. Це сталось після візиту представників уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.
Про це повідомила дружина колишнього народного депутата Наталка Музика. Вона не знає, що стало причиною переведення Семенченка.
Раніше Суд продовжив арешт Семену Семенченку: назвали його час перебування у СІЗО
Не знаю, що врешті решт на то вплинуло – тиск громадськості або увага зі сторони правозахисників. Думаю, що це спільні зусилля!
– написала Музика.
З представниками омбудсмена обговорили захист прав Семенченка
Дружина екснардепа наголосила, що з представниками омбудмсена обговорили шляхи напрямку захисту прав Семенченка, а також домовились про наступну зустріч. Музика подякував Людмилі Денісовій.
Семенченко протягом 60 днів голодує
Зазначимо, що затриманий Семенченко вже протягом 60 днів голодує. Нещодавно в ізоляторі СБУ він втратив свідомість. Адвокат викликав швидку допомогу: медики привели Семенченка у свідомість та поїхали.
Коротко про справу Семена Семеченка
- Колишньому нардепу інкримінують створення "приватної військової компанії". Іншим засновником начебто є Євген Шевченко.
- Підозру повідомили за незаконне вивезення військових запчастин до Росії.
- Ані Шевченко, ані Семенченко своєї вини не визнають.
- Спочатку екснардепа взяли під варту, згодом відправили під домашній арешт та потім запобіжку змінили знову – таки на тримання під вартою.
- Також Семенченку оголосили ще одну підозру – у зберіганні вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи осіб.
Текст публікації Наталки Музики:
Після вчорашнього візіту представників Уповноваженої з прав людини до ізолятору СБУ Семен Семенченко перевели до Лук’янівського СІЗО.
Не знаю, що врешті решт на то вплинуло – тиск громадськості або увага зі сторони правозахисників. Думаю, що це спільні зусилля!
Сьогодні обсудили подальші шляхи напрямку роботи з захисту прав Семена, домовилися на ще наступну зустріч.
Вдячна співробітникам офісу Людмила Денісова за чуйне відношення.
Сьогодні від них я отримала підтримку та допомогу.