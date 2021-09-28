Семенченка перевели з ізолятора СБУ в Лук'янівське СІЗО, – дружина

28 вересня 2021 , 18:33
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Джерело:

фейсбук Наталки Музики

Семена Семенченка перевели з ізолятора до Лук'янівського СІЗО. Це сталось після візиту представників уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Про це повідомила дружина колишнього народного депутата Наталка Музика. Вона не знає, що стало причиною переведення Семенченка.

Раніше Суд продовжив арешт Семену Семенченку: назвали його час перебування у СІЗО

Не знаю, що врешті решт на то вплинуло – тиск громадськості або увага зі сторони правозахисників. Думаю, що це спільні зусилля!
– написала Музика.

З представниками омбудсмена обговорили захист прав Семенченка

Дружина екснардепа наголосила, що з представниками омбудмсена обговорили шляхи напрямку захисту прав Семенченка, а також домовились про наступну зустріч. Музика подякував Людмилі Денісовій.

Семенченко протягом 60 днів голодує

Зазначимо, що затриманий Семенченко вже протягом 60 днів голодує. Нещодавно в ізоляторі СБУ він втратив свідомість. Адвокат викликав швидку допомогу: медики привели Семенченка у свідомість та поїхали.

Коротко про справу Семена Семеченка

  • Колишньому нардепу інкримінують створення "приватної військової компанії". Іншим засновником начебто є Євген Шевченко.
  • Підозру повідомили за незаконне вивезення військових запчастин до Росії.
  • Ані Шевченко, ані Семенченко своєї вини не визнають.
  • Спочатку екснардепа взяли під варту, згодом відправили під домашній арешт та потім запобіжку змінили знову – таки на тримання під вартою.
  • Також Семенченку оголосили ще одну підозру – у зберіганні вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи осіб.

Текст публікації Наталки Музики:

Після вчорашнього візіту представників Уповноваженої з прав людини до ізолятору СБУ Семен Семенченко перевели до Лук’янівського СІЗО.
Не знаю, що врешті решт на то вплинуло – тиск громадськості або увага зі сторони правозахисників. Думаю, що це спільні зусилля!
Сьогодні обсудили подальші шляхи напрямку роботи з захисту прав Семена, домовилися на ще наступну зустріч.
Вдячна співробітникам офісу Людмила Денісова за чуйне відношення.
Сьогодні від них я отримала підтримку та допомогу.

Автор: Ірина Пундор