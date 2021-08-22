Семеро людей загинули в тисняві під час евакуації з аеропорту Кабула

В аеропорту Кабула під час сильної тисняви загинули 7 афганців. Ситуація на летовищі досі складна.

Нові жертви в аеропорту

Про смерть афганців 22 серпня заявило міністерство оборони Великої Британії. Відомо, що жертви намагалися евакуюватися з країни.

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Думками ми з сім'ями 7 афганських цивільних, які трагічно загинули у натовпі в Кабулі,

– мовиться у повідомленні.

Раніше британський журналіст, який був у аеропорту Кабула, казав, що перед воротами аеропорту почалася тиснява. Афганці намагалися потрапити у зону вильоту. Кілька з них загинули. Кореспондент бачив, як щонайменше 3 тіла виносили у білому покривалі.

Водночас британські військові допомагали евакуювати британців та афганців з правом на прибуття у Велику Британію.

Евакуація з Афганістану: що відомо

Після того, як таліби захопили країну, вибратися з неї можна лише військовими літаками з аеропорту Кабула. Тисячі людей втікають з Афганістану через жорсткий режим бойовиків.

Україна вже евакуювала 39 наших громадян. 16 серпня на українському літаку з Кабулу вивезли 80 людей – 8 українців та 72 іноземців. Наступний борт прибув до Києва 22 серпня. На нього взяли ще 52 іноземців, серед яких були журналісти.

США заявили, що евакуювали з Афганістану 17 тисяч людей, з яких 2,5 тисячі були американцями.

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