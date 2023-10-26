У Сенаті США хочуть відокремити допомогу Ізраїлю від фінансування України
Група сенаторів-республіканців виступила за те, щоб роз'єднати пакети допомоги Ізраїлю та Україні Це може призвести до проблем з ухваленням пропозиції Білого дому, яка передбачала фінансування безпеки кордонів Ізраїлю, України, Тайваню та США.
Сенатори очікують, що прийняття загального пакету допомоги, запропонованого Байденом, може затягнутися. Варто зазначити, що нещодавно Палата представників визначилася з новим спікером, що означає повернення до роботи.
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Навіщо потрібне відокремлення
Група сенаторів від Республіканської партії представила окремий законопроєкт, який передбачає надання військової допомоги Ізраїлю, але не Україні. Він передбачає фінансування в розмірі 14,3 мільярда доларів.
Це рішення пояснюють тим, що таким чином законопроєкт не "забуксує" в Палаті представників, де кількість республіканців, які виступають проти фінансування допомоги Україні, зростає. Наразі їх кількість становить більш ніж половину конференції партії.
Мої колеги та я твердо переконані, що будь-яка допомога Ізраїлю не повинна використовуватися як важіль для надсилання десятків мільярдів доларів в Україну,
– заявив сенатор Роджер Маршалл.
Меншість серед республіканців, яка підтримує Україну, не проти такого підходу, але вони більшого акценту на посиленні безпеки кордону США.
Раніше адміністрація президента США запропонувала спільний пакет допомоги на 106 мільярдів доларів, у якому передбачалося збільшення допомоги для ЗСУ. Пропозиція Джо Байдена також передбачала близько 14 мільярдів доларів допомоги для Ізраїлю, однак також там одразу включили 61 мільярд доларів для України та інші витрати на безпеку.
Палата представників обрала сенатора
- Після кількох неухвалених кандидатур, новим спікером Палати представників став Майк Джонсон. Повідомляється, що він "найменш досвідчений спікер Палати за останні десятиліття". Відомо, що він голосував проти надання Україні допомоги та підтримував Дональда Трампа.
- Новий спікер Палати представників сказав, що допомогу Україні надати можна – "за певних умов". Він заявив, що хоче підзвітності, а також прагне мати чіткі цілі від Білого дому. Водночас він додав, що вестимуть дискусії, і що це буде "дуже продуктивно".
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що Україна залюбки звітуватиме Сполученим Штатам про використання допомоги. Обрання нового спікера означає, що інституція почне працювати, а це є позитивним сигналом для України.