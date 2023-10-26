У Сенаті США хочуть відокремити допомогу Ізраїлю від фінансування України

Група сенаторів-республіканців виступила за те, щоб роз'єднати пакети допомоги Ізраїлю та Україні Це може призвести до проблем з ухваленням пропозиції Білого дому, яка передбачала фінансування безпеки кордонів Ізраїлю, України, Тайваню та США.

Сенатори очікують, що прийняття загального пакету допомоги, запропонованого Байденом, може затягнутися. Варто зазначити, що нещодавно Палата представників визначилася з новим спікером, що означає повернення до роботи.

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Навіщо потрібне відокремлення

Група сенаторів від Республіканської партії представила окремий законопроєкт, який передбачає надання військової допомоги Ізраїлю, але не Україні. Він передбачає фінансування в розмірі 14,3 мільярда доларів.

Це рішення пояснюють тим, що таким чином законопроєкт не "забуксує" в Палаті представників, де кількість республіканців, які виступають проти фінансування допомоги Україні, зростає. Наразі їх кількість становить більш ніж половину конференції партії.

Мої колеги та я твердо переконані, що будь-яка допомога Ізраїлю не повинна використовуватися як важіль для надсилання десятків мільярдів доларів в Україну,

– заявив сенатор Роджер Маршалл.

Меншість серед республіканців, яка підтримує Україну, не проти такого підходу, але вони більшого акценту на посиленні безпеки кордону США.

Раніше адміністрація президента США запропонувала спільний пакет допомоги на 106 мільярдів доларів, у якому передбачалося збільшення допомоги для ЗСУ. Пропозиція Джо Байдена також передбачала близько 14 мільярдів доларів допомоги для Ізраїлю, однак також там одразу включили 61 мільярд доларів для України та інші витрати на безпеку.

Палата представників обрала сенатора