Це не заперечує його провину: Байден різко відреагував на провал імпічменту Трампа

Президент США Джо Байден відреагував на рішення Сенату у справі про імпічмент колишньому очільнику Штатів Дональду Трампу. На думку новообраного президента, виправдання Трампа свідчить про "крихку демократію".

Свою позицію Джо Байден озвучив через кілька годин після рішення Сенату.

Важливо Сенат виправдав Трампа у процесі імпічменту

Реакція Джо Байдена

Президент США вважає це рішення нагадуванням про те, що "демократія крихка", і кожен американець зобов'язаний захищати правду.

Ця сумна глава у нашій історії нагадала нам, що демократія є крихкою. Що її потрібно завжди захищати. Що ми повинні бути завжди пильними. Хоч кінцеве голосування і не призвело до імпічменту, вини це не заперечує,

– наголосив Байден.

Він також підкреслив, що насильству та екстремізму немає місця в Америці.

Позиція Трампа

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що невдала спроба оголосити йому імпічмент – це черговий виток "полювання на відьом". Також він пообіцяв "продовжити шлях до величі Америки".

Наш історичний і прекрасний рух "Зробимо Америку знову великою" лише розпочинається. Найближчими місяцями я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я – готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої – домогтися величі для всіх американців,

– додав він.

До теми Полювання на відьом: адвокати Трампа розкритикували процес імпічменту

Імпічмент Трампа: головне

13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45-го президента Дональда Трампа. Сенату забракло лише 10 голосів.

для 45-го президента Дональда Трампа. Сенату забракло лише 10 голосів. Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мовиться про заворушення у Вашингтоні 6 січня, які влаштували його прихильники, а також про їх вторгнення в Капітолій.

Мовиться про заворушення у Вашингтоні 6 січня, які влаштували його прихильники, а також про їх вторгнення в Капітолій. Резолюцію про імпічмент передали в Сенат 25 січня, а сам Трамп відмовився давати свідчення в процесі.



Прихильники Трампа штурмували Капітолій / Інфографіка 24 каналу