"Змінить Америку на десятки років": Сенат схвалив закон проти інфляції на 430 мільярдів доларів

Сенат США 7 серпня ухвалив масштабний законопроєкт на 430 мільярдів доларів. Тепер документ під назвою "Закон на зниження інфляції" має розглянути Палата представників, вже після цього він потрапить на підпис президенту Байдену.

Голосування Палати представників ймовірно відбудеться вже 12 серпня. Дебати щодо документа у Сенаті тривали майже 27 годин.

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Демократи сподіваються, що документ допоможе їм перемогти на виборах

Законопроєкт передбачає комплекс заходів, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату, зниження цін на медикаменти та підвищення певних корпоративних податків.

У Демократичній партії сподіваються, що ухвалення закону дозволить їм зберегти більшість у Конгресі після виборів восени.

Сенат творить історію. Американці, які зневірилися в тому, що Конгрес може робити великі справи, цей законопроєкт для вас,

– сказав після голосування лідер більшості Чак Шумер.

Документ передбачає перехід на "зелену"енергетику

Демократи переконані, що цей законопроєкт "змінить Америку на десятиліття". Адже документ спрямований на скорочення викидів вуглекислого газу та перехід споживачів на "зелену" енергію.

Також має зменшитись вартість ліків, які продають за рецептом, для людей похилого віку. Пропонують посилити контроль за сплатою податків корпораціями та заможними американцями.

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