Сенат США зробив крок до схвалення допомоги Україні: які несподіванки можуть виникнути

Сенат США на процедурному голосуванні підтримав новий законопроєкт про надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Остаточне рішення може бути ухвалене найближчими днями.

Однак із прийняттям допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню можуть виникнути певні несподіванки. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Може статись несподіване"

Борис Тизенгаузен зазначив, що більшість у Сенаті США – це представники Демократичної партії. Згодом відбудеться остаточний розгляд законопроєкту. Однак у Палаті представників США більшість – це республіканці.

Процедурно на голосування поставили. Сенат, де більшість – демократи, повинен пройти. Далі Палата представників, де більшість – у республіканців. Тут може статись несподіване, тому що Трамп може сказати: "Ні, повинен бути кредит. Нехай потім повертають",

– припустив він.

Як підкреслив політтехнолог, експрезидент США – це цинічний бізнесмен, який не зважає на те, що Росія знищує Україну, є багато загиблих, чимало людей виїхало за кордон.

Допомога Україні з боку США: останні новини

У неділю, 11 лютого, Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроєкт, який стосується допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Остаточне голосування, на якому ухвалять це рішення, відбудеться найближчими днями.

Пакет включає 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів на допомогу в галузі безпеки Ізраїлю та 4,8 мільярда доларів на підтримку союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, враховуючи Тайвань.

Крім цього, передбачено 9 мільярдів доларів гуманітарної допомоги для України, Сектору Гази та Західного берега.