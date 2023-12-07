Сенат США блокує пакет міжнародної допомоги: що це значить для України

Сенат США увечері 6 грудня виносив на голосування питання про допомогу Україні, але законопроєкт заблокували. Втім, це голоси не проти нашої країни, а наслідок внутрішньополітичних подій.

Зокрема, про це заявила пані посол України у США Оксана Маркарова. Вона також пояснила, що законопроєкт зможуть винести на голосування пізніше, передає 24 Канал.

Що цьому передувало Сенат США не поставив на голосування спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю

Україна сподівається, що Сенат проголосує за виділення допомоги

Макарова пояснила, що цей результат голосування США не став неочікуваним, адже Україна прогнозувала, що законопроєкт про пакет міжнародної допомоги можуть не підтримати. Втім, це не означає, що найближчим часом його не будуть виносити на голосування.

Крім того, Макарова наголосила, що сенатори запевнили, що результат голосування – це не голоси проти України. Пані посол наголосила, що представники Республіканської партії, які наперед анонсували негативне голосування по міжнародній допомозі, й раніше заявляли, що не можуть підтримати законопроєкт, в якому не буде питання південного кордону США щодо змін в міграційній політиці.

На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події, які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійній підтримці,

– повідомила Макарова.

Вона наголосила, що продовжуватиме активну роботу з колегами й партнерами в США та планує провести продуктивні зустрічі цими днями. Макарова висловила сподівання, що до Різдва Конгрес США все ж підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік.

"Це політичний шантаж"

Президент США Джозеф Байден відреагував на провал процедурного голосування у Сенаті США щодо допомоги Україні. Він заявив, що це "політичний шантаж", і наголосив, що наслідки таких політичних ігор можуть бути "надто значними".

Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно заангажовану прикордонну політику. Це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні для політичних ігор,

– написав Байден у мережі Х.