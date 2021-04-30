Сенат США одноголосно затвердив Вікторію Нуланд заступницею держсекретаря

Сенат Конгресу США 29 квітня одноголосно затвердив кандидатуру Вікторії Нуланд на пост заступника держсекретаря з політичних справ. Вона відома своєю проукраїнською позицією.
Джерело:Сенат США
Деталі призначення Нуланд
Кандидатуру Нуланд на розгляд Сенату скерував президент США Джо Байден. Вже найближчим часом політикиня складатиме присягу.
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Зауважимо, голосування відбулося за спрощеною процедурою.
Слухання кандидатки в профільному комітеті Сенату тривали 15 квітня. У своїй заяві вона висловила політичне бачення щодо політики на російському напрямі. Нулад наголосила на важливості посилення санкцій проти Москви, зокрема й російського газопроводу "Північний потік-2".
Що відомо про Вікторію Нуланд
- Взимку 2014 року вона приїхала до Києва, щоб підтримати протестувальників на Майдані.
- У травні 2019 року Нуланд виступила за посилення антиросійських санкцій. Незабаром після цього вона потрапила в чорний список Москви і їй відмовили у російській візі.
- Взимку 2021 року Байден запропонував призначити Нуланд заступником держсекретаря США з політичних питань. Американський лідер відзначив, що вона працювала при п'ятьох президентах США і дев'ятьох держсекретарях. Нуланд "має необхідний досвід і зв'язками, щоб згуртувати світ навколо просування американських інтересів".
- Додамо, що політикиня працювала заступницею голови Місії США при НАТО, а також була помічницею держсекретаря США в питаннях Європи та Євразії й відповідала за формування політики Вашингтону на українському напрямі.