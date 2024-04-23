Попри затягування республіканців, процедурне голосування провели: що зараз відбувається у Сенаті

У Сенаті США 23 квітня голосують за законопроєкти про допомогу Україні. Однак республіканці знову намагаються затягнути цей процес.

Журналісти The Guardian зазначили, що представники Республіканської партії скаржаться, що не можуть запропонувати свої поправки до законопроєктів про допомогу Україні. Це стало причиною політичної тяганини у Сенаті США.

Цікаво Перший пакет зброї від США за новим законом може надійти в Україну в квітні, – посол

Республіканці бідкаються про законопроєкти у Сенаті

Журналісти зазначили, що процедурне голосування в Сенаті щодо законопроєкту про допомогу іноземним державам затримується республіканцями, які скаржаться, що не можуть запропонувати до нього поправки.

Так, республіканці Ерік Шмідт з Міссурі та Майк Лі з Юти звинувачують лідера демократичної більшості Чака Шумера в тому, що він фактично "проголошує свою версію законопроєкту з мінімальними дебатами та, можливо, без поправок".

Лі наполягає, як і екстремістські республіканці Палати представників, які виступили проти законопроєкту минулого тижня, що нібито "гроші для України є непопулярними".

Берні Сандерс, незалежний сенатор від Вермонту, каже, що згоден з Лі. Зокрема, він хоче запропонувати дві поправки, одна з яких гарантує відсутність грошей для Ізраїлю, а другий – зняття блокування грошової допомоги для Агентства ООН з допомоги та організації робіт, куди, за словами Ізраїлю, проникли "терористи ХАМАС".

Сенатори можуть погоджуватися зі мною або ні щодо цих питань, але за них слід голосувати,

– сказав Сандерс.

Сенатори не прийняли пропозицію республіканців

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі розповів, що сенатори відхилили правки Майка Лі щодо правок до законопроєктів про допомогу Україні. Зокрема, 50 сенаторів проголосували проти цього рішення, а 48 – за.

Далі голосування за подолання філібастера. Тут має бути 60+ голосів,

– зазначив нардеп.

Що таке філібастер? Філібастер – тактика перешкоджання законопроєктам парламентською меншістю шляхом затягування ухвалення рішень за допомогою внесення величезної кількості поправок, декламування гасел, розлогих роздумів на тему і ні.

Філібастер як форма парламентської боротьби розвинувся в США завдяки історичній традиції, оскільки тривалість обговорення в Сенаті США, на відміну від Палати представників, не обмежена.

Железняк зазначив, що далі має пройти фінальне голосування, яке залежить від часу скільки конкретний сенатор захоче поговорити.

Голосування все ж вдалося провести

Далі Сенат США підтримав пропозицію спростити процес розгляду законопроєкту про додаткове фінансування, який включає положення про військову та економічну допомогу Україні.

За результатами голосування, 80 сенаторів підтримали пропозицію лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера щодо прискорення прийняття пакета допомоги Україні. Лише 19 сенаторів виступили проти.

Згідно з процедурними правилами, сенаторам буде відведено 30 годин на обговорення законопроєкт, при цьому кожен сенатор матиме право на виступ не більше як годину. Після дебатів відбудеться остаточне голосування, для ухвалення законопроєкту необхідна проста більшість голосів.