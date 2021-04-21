Рішення одноголосне: у сенаті Польщі ухвалили резолюцію на підтримку України

Комісія щодо закордонних справ сенату Польщі 21 квітня ухвалила резолюцію щодо України. У ній засудили агресивні дії Росії поблизу нашого кордону і висловила підтримку Києву.

Деталі польської резолюції

Документ схвалили одноголосно. Комісія заявила, що подальші спроби російського напруження слід інтерпретувати як "продовження стратегії дестабілізації Європи".

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У резолюції зазначили, що Росія зосереджує війська біля кордонів України та виявляє підвищену активність російського флоту у Чорному морі, де "всупереч міжнародному праву оголосили блокаду Керченської протоки".

Комісія також підкреслила, що збройний конфлікт вже призвів до понад 13 тисяч жертв серед військових і цивільних.

Висловлюємо глибоку повагу героїчному українському народу, який захищає свою незалежність. Комісія підтверджує переконання, що український народ має право на самовираження, зокрема вибір своєї стратегічної орієнтації і своїх союзів,

– мовиться у повідомленні.

Польща закликала Росію припинити ескалацію

Польські сенатори підкреслили, що діяльність Росії є "загрозою для безпеки на материку і черговою спробою поставити під сумнів принцип непорушності кордонів у Європі".

Комісія Сенату закликала російську владу "припинити подальшу ескалацію і дестабілізацію в регіоні". Крім того, чиновники звернулися до лідерів країн НАТО, аби ті розпочали консультації щодо загрози територіальній цілісності.

"Лише тверда позиція країн ЄС і НАТО може запобігти військовій ескалації і війні", – наголосили у резолюції.

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Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу