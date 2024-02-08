У Сенаті США голосували за допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню: що відбувається

Верхня палата Конгресу США проголосувала за пакет допомоги одразу для 3 держав. Мовиться про Україну, Ізраїль та Тайвань.

У четвер, 8 січня, Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроєкт про спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Проєкт закону передбачає виділення понад 95 мільярдів доларів трьом державам.

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Що відомо про законопроєкт

Цей законопроєкт передбачає виділення 61 мільярда доларів Україні на підтримку її зусиль з протистояння повномасштабному вторгненню Росії, 14 мільярдів доларів Ізраїлю у його війні проти ХАМАС та ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, та стримування агресії з боку Китаю.

Сенат сьогодні розглядав проєкт закону за скороченою процедурою. Верхня палата США Конгресу зробила крок до ухвалення пакета допомоги 3 державам, адже документ отримав необхідні 60 голосів.

Як відреагували в Україні

Проєкт закону виносили на голосування без деталей по американському кордону, через який відбулося протистояння між республіканцями та демократами й не була ухвалена фінансова допомога Україні в інших законопроєктах.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав це голосування історичним. Він подякував Сенату США за рішучість у захисті наших цінностей та незалежності.

Це важливий крок зміцненні нашої спільної боротьби за мир та свободу. Переконаний, що разом ми здатні до великих звершень!

– написав він.

Нардеп Ярослав Железняк теж відреагував на цю подію. Він нагадав, що це голосування не фінальне. Однак 60 голосів за пакет допомоги є дуже показовим.

На думку народного обранця, голосів вистачить з запасом, і проєкт закону пройде через Сенат США. Далі його розглядатиме Палата представників. Железняк припустив, що це станеться наступного тижня.

Депутат також пояснив можливі ризики. Железняк припустив, що певні республіканці захочуть повернути положення по кордону за США до законопроєкту. Якщо їм це вдасться, то тоді знову виникнуть проблеми з Дональдом Трампом, Палатою представників та її спікером Майком Джонсоном.

Також існує ризик внесення правки з частковим прибиранням фінансової допомоги для України.

Тобто це 7,85 мільярда доларів у бюджет і ще 1,58 мільярда доларів на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах,

– зауважив парламентарій.

За його словами, були чутки, що у США можуть залишити лише воєнну допомогу Україні. Железняк висловив надію на те, що ці припущення не підтвердяться.

Напередодні Сенат провалив інший законопроєкт

У середу, 7 лютого, Сенат США провалив голосування за пакет на 118 мільярдів доларів. Документ містив у собі не тільки допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а й питання американського кордону.

Над цим законопроєктом працювали кілька місяців. Його схваленню опиралися члени Республіканської партії.