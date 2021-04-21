У Сенаті США підтримали збільшення військової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів

Комітет Сенату США 21 квітня одностайно підтримав законопроєкт "Безпекового партнерства з Україною". Він передбачає збільшення щорічної військової допомоги до 300 мільйонів доларів.
Джерело:"Голос Америки"
Глава Комітету Боб Менендес представив законопроєкт. Він назвав ініціативу своєчасним сигналом на підтримку України.
Важливо США продовжать підтримувати Україну летальною зброєю, – Держдеп
Виступ Менендеса
Сенатор нагадав, що вже 7 років українські військові продовжують самовіддано захищати свою Батьківщину від російських сухопутних, морських та кібернападів.
Я з гордістю приєднуюся до сенатора Ріша щодо законопроєкту про "Безпекове партнерство з Україною" – пакету довгострокової допомоги, який демонструє нашу двопартійну відданість безпечній Україні,
– сказав Менендес.
Він додав, що безпекова ситуація погіршується, адже тисячі російських військ збираються біля українського кордону. За словами глави Комітету, законопроєкт – це дзвіночок світу, що США підтримують Україну.
Реакція України
- Посол України в США Оксана Маркарова наголосила, що законопроєкт є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав схвалення законопроєкту. Він наголосив, що США – надійний друг та союзник. Тепер, за словами дипломата, Україна чекає рішення Конгресу.
Чи схвалять допомогу у результаті
Аби законопроєкт став чинним, його мають підтримати в Сенаті, Палаті Представників. Насамкінець ініціативу повинен підписати президент США.
До речі, співавторами проєкту є сенатори від обох провідних партій США.
Що цьому передувало
- Кулеба поговорив телефоном з Менендесом. Американський політик наголосив, що дії Росії є загрозою не лише для України, а й для Європи та США.
- Менендес заявив, що США хочуть збільшити розміри щорічної військової допомоги для України, включно з наданням летальної зброї.
Що відбувається біля кордону
- У березні – квітні Росія стягує війська до кордонів з Україною та в окупований Крим. Розвідка попереджала, що агресор може готувати провокації та має намір просунутись вглиб нашої держави.
- У Пентагоні заявили, що кількість російських військ на кордоні більша, ніж у 2014 році.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що можна спостерігати найбільше зосередження російської армії біля кордону України.
- Міжнародна спільнота обіцяє Україні підтримку. Зокрема, США стверджують, що не залишать країну на самоті, якщо Росія нападатиме.