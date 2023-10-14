Наздогнала карма: сенатор, який сміявся з "незграбності" Байдена, сам скотився трапом
Сенатор-республіканець, який висміював падіння Байдена, сам опинився в такій ситуації. Він спускався трапом літака й перечепився.
У мережі поширили коротке відео, на якому сенатор від штату Алабама Томмі Табервілл впав, коли сходив з трапу літака. Раніше він всіляко висміював "незграбність" президента США Джо Байдена.
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Сенатор спотикнувся та оступився
Відео із падінням Табервілла оприлюднили у соцмережах. Воно викликало глузування користувачів уже над самим "жартівником".
Коментуючи конфузи з Байденом, сенатор-республіканець усіляко висміював його.
Він падає щоразу, коли я вмикаю телевізор,
– заявляв він.
Однак, як зазначають користувачі, карма Табервілла все ж наздогнала. На оприлюдненому записі він спускається трапом і випадково оступається. Водночас, на відміну від Байдена, сенатор буквально скотився вниз сходами.
Байден впав на сцені в Колорадо
- Президент США Джо Байден випадково упав на сцені. Це сталося після вручення дипломів на відкритті Академії військово-повітряних сил у штаті Колорадо.
- Як виявилось, американський лідер перечепився через мішок з піском. Підвестися Байдену допомогла охорона.
- Потім американський президент показав охороні мішок з піском, через який він перечепився. А після цього Байден сів все ж таки на стілець і продовжив спостерігати за церемонією. На щастя, з Байденом все гаразд і після падіння він почувається добре.