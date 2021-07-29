Сенатори США блокують призначення в Держдеп через "Північний потік-2" – Голос Америки

У США одразу 12 республіканських сенаторів планують блокувати затвердження посадовців міністерства фінансів. Вони вимагають від адміністрації президента Джо Байдена запровадити санкції проти "Північного потоку-2". Їх раніше схвалив Конгрес.

Свою позицію законодавці виклали у листі до міністерки фінансів Джанет Єллен. Сенатори наголосили, що "Північний потік-2" прямо шкодить інтересам нацбезпеки США, їхнім союзникам та партнерам. Завершений проєкт збільшить вплив Володимира Путіна у Європі, дестабілізує безпеку України та сприятиме подальшій російській агресії.

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Якщо змінити курс щодо "Північного потоку-2" не вдасться, законодавці блокуватимуть призначення Браяна Нельсона та Елізабет Розенберг у міністерство. Остання, у разі затвердження на посаді, відповідатиме за впровадження американських санкцій.

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