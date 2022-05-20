Сепаратистський гнійник: які загрози несе Придністров'я для України

Доки зберігається загроза появи російських військ в Одеській області, незаконні силові структури Придністров'я можуть завадити планам України щодо ліквідації цього сепаратистського гнійника. Далі читайте в ексклюзиві для сайту 24 каналу.

Залишаються питання щодо інших моментів, зокрема нібито про евакуацію родин російських офіцерів з Придністров'я.

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Нюанси щодо військ у Придністров'ї

По-перше, поки що ні в яких наших ЗМІ, зокрема й за інсайдерською інформацією, не проходили відомості про можливу евакуацію сімей російських офіцерів із Придністров'я.

По-друге, в армії Придністров'я – не "300 російських військових", а до 8 тисяч місцевих жителів, і ще приблизно стільки ж резервістів і контрактників, тобто до 15 тисяч.

Тирасполь сподівається у разі бойових дій призвати під рушницю до 80 тисяч людей. А це може означати непотрібне затягування можливої ​​військової операції в регіоні через шапкозакидальне оцінювання військового потенціалу регіону.

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Інші загрози

По-третє, хоча можна погодитися з оцінкою про те, що технічний стан бронетехніки, танків та артилерії Лівобережжя (ПМР) дійсно далеко не в кращому стані, а значна частина боєприпасів просто не підлягає транспортуванню (до цього висновку вперше дійшли ще до 2014 – 2015 рр.), але не будемо забувати, що на складах у селі Колбасна – до 20 тисяч тонн цих боєприпасів.

У разі їхнього навмисного або випадкового підриву чималих збитків буде завдано не тільки власне Кам'янському та Рибницькому районам Лівобережної Молдови, а й прилеглим районам Правобережної Молдови, а також і низці населених пунктів Одеської області України, не кажучи вже про можливу кількість жертв. Вважаю, що все це необхідно брати до уваги при плануванні такого роду операцій.

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"Початок кінця" для "придністровського проєкту" насправді настане лише тоді, коли російські війська будуть остаточно відкинуті до кордонів України, а флот та авіація Росії не зможуть надати сепаратистам у разі удару по них жодної реальної допомоги. Але сьогодні до цього ще дуже далеко.