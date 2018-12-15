Сепаратизм, корупція та зрада: якими були футбольні скандали у 2018 році

У 2018 році скандали не оминули український футбол. У різних випадках "героями" ставали чиновники, футболісти та навіть судді. Спорт перетинався з політикою та навіть шоубізнесом. Деякі скандали беруть свій початок ще в минулому році. Зокрема, у 2018 році закінчилася епопея "Маріуполь" – "Динамо", внаслідок якої саме кияни й постраждали, оскільки отримали технічну поразку.

Українські футболісти співають російські пісні та лайкають російських політиків

У вересні на посвяті нових гравців збірної України Василь Кравець, Олег Данченко та Євген Макаренко співали пісню "Младший лейтенант" Ірини Алегрової. Зазвичай футболісти самі обирають, що співати. Однак такий вибір обурив велику кількість уболівальників. Хоча більшість гравці української команди спілкуються російською мовою, що загальновідомо.

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Також футболісти збірної України Артем Бесєдін та Микола Матвієнко осоромились через "лайки" в Instagram. Бесєдін та Матвієнко поставили "вподобайку", яку згодом прибрали, на пост відомого російського виконавця Тіматі, в якому той вітає президента РФ з днем народження. У своєму пості Тіматі побажав йому "довгих років життя, здоров'я і терпіння", а також назвав його гідним президентом.

На сторінку Тіматі підписані чимало інших українських спортсменів – гравці збірної України з футболу Андрій Пятов, Андрій Лунін, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Микола Морозюк, а також Микита Шевченко (орендований у "Шахтаря" воротар "Карпат"), Олександр Зубков (ще один гравець "Шахтаря"), Владислав Калитвинцев (гравець "Динамо"), Віталій Віценець, а також гравці молодіжного складу "Динамо" Алан Ауссі, Ахмед Алібеков, Денис Попов.

Безперечно, кожен вільний у своєму виборі, тому вболівальникам не варто дивуватися вподобанням спортсменів. Зрештою, багато українців виросли на російській музиці й продовжують її слухати до сьогодні.

Закарпатська команда "Карпаталья"

Ще один скандал з політичним підтекстом трапився на Закарпатті. Команда закарпатських угорців виграла чемпіонат світу з футболу серед невизнаних, частково визнаних країн, автономій і етнічних команд. Команда Kárpátalja (з угорської – Закарпаття) брала участь у турнірі ConIFA World Football Cup, який проводиться Конфедерацією незалежних футбольних асоціацій. Вона була заснована 2013 року й проводить свій чемпіонат світу раз на два роки.

2014 року у Швеції перемогла команда "графства Ніцца", 2016 року в Абхазії перемогли місцеві футболісти. Цього року турнір проходив у Лондоні, і "Карпаталья", за яку виступають етнічні угорці, здобула перемогу.

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Втім, в українських клубах футболісти "Карпатальї" не грають. Усі, крім двох воротарів, заявлені за угорські клуби від 1 до 4 дивізіону. Серед відомих за виступами на Закарпатті: Чобо Переш – екс-гравець "Артос Гать" і "Дийдо", Олексій Шведюк – екс-гравець "Мункач" і "Середнє", Юрій Тома – екс-гравець "Мункач", дубля й основи ужгородської "Говерли", Роберт Молнар – екс-гравець "Середнє" та дубля "Говерли", Золтан Бакша – екс-гравець "Закарпаття".



Фото: facebook.com/lobda.at.ua

У Службі безпеки України обіцяли, що перевірять, хто з українських футболістів представляв команду "Карпаталья". Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що вкрай негативно відреагував на цю новину.

Врешті-решт, історія завершилася тим, що КДК ФФУ заборонив довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом (в тому числі адміністративну та спортивну), 14 громадянам України, які є гравцями угорської футбольної команди Karpatalja.

Знаття ФК "Полтава" з УПЛ

22-го червня 2018 Українська Прем'єр-ліга отримала лист від ФК "Полтава", в якому клуб підтвердив зняття зі змагань УПЛ. Причиною зняття "Полтави", якій вдалося піднятись у класі, стала неготовність стадіону "Локомотив" і неможливість проведення ігор на резервному стадіоні "Ворскла". Хоча 5-го червня під час загальних зборів учасників УПЛ "Полтаві" був вручений атестат ФФУ на участь у змаганнях УПЛ, в якому вказувалося, що основний стадіон клубу – стадіон "Ворскла" ім. О. Бутовського. Резервний стадіон клубом визначений не був взагалі. При цьому, клуб жодного разу не повідомляв УПЛ про намір проводити домашні матчі на стадіоні "Локомотив".

Таким чином, в УПЛ не зрозуміли причини або підстави, за якими ФК "Полтава" у своїх листах називає стадіон "Локомотив" основним, а стадіон "Ворскла" ім. О. Бутовського – резервним.



Фото: ФК "Полтава"

21 червня керівництво "Полтави" взагалі вирішило розпустити команду. Президент клубу Леонід Соболєв звинуватив у всьому ФФУ, яка, за його словами, не дозволила команді грати на багатостраждальному "Локомотиві".

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Історія з "Полтавою" посіяла серйозну недовіру до команд з Першої ліги. Це, у свою чергу, ставить під питання ідею розширення чемпіонату до 16 команд. Зокрема, чи зможуть клуби з Першої ліги відповідати вимогам УПЛ?

Трансфер Мораєса з "Динамо" в "Шахтар" та "рукостискання"

Влітку розгорівся скандал через те, що бразильський легіонер "Динамо" Жуніор Мораєс перейшов у "Шахтар" на правах вільного агента. Гравці "Динамо" та сам Мораєс мають свої версії щодо цього трансферу. Кому вірити – справа вболівальників. У "Динамо" звинувачують Жуніора в тому, що він до останнього говорив, що не підписував контракт з донеччанами. Хоча в завершальних матчах минулого сезону Мораєс вже не виходив на поле за киян, що, можливо, свідчить про те, що в "Динамо" все вже знали про контракт із запеклим суперником.



Фото: fcshakhtar

Під час першої зустрічі "Шахтаря" та "Динамо" в Суперкубку України футболісти "біло-синіх" демонстративно не потиснули руку Мораєсу. Втім, і тут ще слід розібратися, хто кому не потиснув руку. Ситуація повторилася у матчах під час чемпіонату України. Однак після поєдинків, зокрема, в Харкові, деякі гравці "Динамо" активно спілкувалися з бразильцем. Принципову позицію продовжують тримати воротар Денис Бойко та хавбек Віталій Буяльський.

Цей скандал демонструє, що попри те, що у відносинах обох сторін через події в Україні відбулося деяке потепління, все одно дербі зберігається. Гірше було би, якщо "Динамо" та його вболівальники нормально сприйняли трансфер свого гравця до принципового суперника.

Обшуки та договірні матчі

Правоохоронні органи у червні провели понад 50 обшуків у 9 областях України проти організаторів договірних матчів. Наразі, за словами МВС, задокументовано протиправну діяльність 5-х злочинних груп та 35 футбольних клубів.

До складу злочинних груп увійшли президенти футбольних клубів, колишні та чинні гравці, арбітри, тренери, комерційні структури та громадяни України. Правоохоронці встановили понад 320 осіб, які були задіяні в корупційних схемах та причетні до вчинення злочинів більше ніж у 57 епізодах.

Так, згідно з даними поліції, до договірних матчів були причетні футбольні клуби: ФК "Волинь" (Луцьк), ФК "Геліос", ФК "Суми", ФК "Балкани", ФК "Миколаїв", МФК "Кремінь", ФК "Десна", ФК "Жемчужина", ФК "ФК Нива", ФК "Інгулець", ФК "Говерла", ФК "Олександрія", ФК "Таврія", ФК "Луганськ", ФК "Ворскла", ФК "Колос", ФК "Черкаський Дніпро", ФК "Олімпік Донецьк", ФК "Poltava", ФК "Оболонь", ФК "Зірка" (Кропивницький), ФК "Буковина", ФК "Енергія" (Нова Каховка), ФК "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка), ФК "Прикарпаття", ФК "Нікополь", ФК "Реал Фарма" (Овідіополь), ФК "Кристал Херсон", ФК "Арсенал", ФК "Гірник Спорт" (Горішні Плавні), ФК "Петриківка" та інші.

Боротьба з договірними матчами в Україні триває і незабаром розпочнеться третя хвиля обшуків. Зокрема, під пильне око правоохоронних органів потраплять арбітри, яких допитають щодо їхньої можливої участі в договірних поєдинках.

Наразі Департамент захисту економіки опублікував переписки та розмови суддів й організаторів договірних матчів.

Договірні матчі – як ракова пухлина. Що більше їх стає, то гірше для футболу. Тому їх слід повністю викорінити, що в підсумку однозначно позитивно позначиться у майбутньому.

Участь команд "Олімпіка" в договірних матчах

КДК ФФУ відсторонив команди "Олімпіка" U-21 та U-19 від змагань сезону 2019/20 за участь у договірних матчах. Поки рішення не набуло чинності, команди U-21 і U-19 можуть проводити матчі. При цьому, за словами глави Комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранки, загалом у 37 матчах донецького "Олімпіка" (у тому числі молодіжної та юнацької команд) були зафіксовані "підозрілі рухи коефіцієнтів".

У донецькому клубі вже заявили про тиск на них, що ставить під питання існування клубу. Відповідний лист був надісланий учасникам чемпіонату України. Окрім того, через дискваліфікацію двох молодіжних команд клуб може втратити атестат УПЛ. "Олімпік" вважає, що рішення КДК про відсторонення клубних команд U-19 і U-21 винесено з численними порушеннями процедурних норм.



Фото: ФК "Олімпік"

Керівництво клубу розраховувало під час зборів команд УПЛ, які не відбулися 6 грудня, висловити свою позицію. Зокрема, йшлося і про те, що в "Олімпіку" прагнуть відставки Баранки. ЗМІ повідомляли, що збори команд УПЛ не відбулися саме тому, що деякі представники чемпіонату хотіли ініціювати відставку Баранки, а також глави УПЛ – Томаса Грімма.

Президент клубу В’ячеслав Гельзін раніше розповів, що клуб провів внутрішнє розслідування. Він підкреслив, що гравці, які брали участь у таких матчах, більше за команду не грають.

Нещодавно ж стало відомо, що шестеро гравців із системи "Олімпіка" дискваліфіковано довічно. Жоден з них зараз не виступає у донецькому клубі. За повідомленням FootballHub, довічно дискваліфіковані Назар Єдинак (нині – третя Ліга Польщі), Вадим Счастливцев ("Авангард"), Владислав Пісковий, Артем Козлов, Лука Надірадзе (ФК "Суми"), Богдан Степаненко ("Буковина").

Олег Смалійчук та львівські "вівці"

Віце-президент львівських "Карпат" Олег Смалійчук був надзвичайно незадоволений кількістю вболівальників на стадіоні "Україна" на матчі проти "Ворскли".

Головна проблема в сучасних Карпатах – це вболівальники... Вчора, коли хлопці вийшли на гру – побачили "справжню підтримку". Аж півтори тисячі... Порахуйте, скільки вміщає стадіон, відмінусуйте скільки прийшло, і ви зрозумієте, скільки у Львові вівців,

– сказав тоді Смалійчук.

Після хвилі критики він продовжив тему.

"Не прийду на стадіон тому що: погані умови на "Україні", немає реклами та білбордів по місті, надто високі ціни на квитки, "Карпати" не демонструють видовищної гри і т.д., маю тільки одну відповідь – це все відмазки людей, які вже зранку прокидаються у негативі тільки через те, що прокинулись. І замість того, щоб самому щось зробити вдале, давай зайду в інтернет і полию брудом тих, хто принаймні намагається. Вболівати за "Барселону" чи "Реал" легко. Так само можна змінювати Батьківщину чи Віру заради більш солодкого життя. Підлаштування під успіх інших – це ознака слабкості. Успіх потрібно творити самому. Футбольний клуб – це велика сім’я, яка для досягнення успіху повинна навпаки об’єднатись і бути як єдиний кулак в скрутні часи. Футболісти і вболівальники разом!", – писав Смалійчук.



Фото: dynamo.kiev.ua

Смалійчук заявив, що не писав на емоціях і не збирається забирати жодного свого слова. "Можливо, слово "вболівальники" мені потрібно було взяти в лапки, і тоді б всі зрозуміли, що я маю на увазі саме тих горе-критиканів і інтернет-писак, які власне і нічого не створили для успіху нашої сім'ї. Відсидітися на дивані чи десь там в кущах, поки "Карпати" не стануть успішними, не вийде! Кожен ваш голос на трибуні, кожен проданий квиток для "Карпат" зараз справді важливий. Будьте вищими персональних образ, менеджери і футболісти приходять та йдуть, ви ж вболівайте за Герб свого клубу, який, я надіюсь, і справді у вас на грудях!", – писав Смалійчук у своєму Facebook.

Віце-президент львівських "Карпат" за словом у кишеню не полізе. Та подібного роду заяви не додають "Карпатам" ні очок, ні авторитету. У його заяві чітко демонструється ситуація в українському футболі: відсутність уболівальників через якість гри та керівництво, яке може обзивати вболівальників, замість того, щоб працювати з ними...

Запекле протистояння "Зоря" – "Шахтар"

Дивно, але останнім часом більш вогняним є протистояння саме "Зорі" та "Шахтаря", аніж донеччан з "Динамо". Луганці неодноразово відбирали очки у "гірників", чим заробили собі статус серйозного подразника. Майже жодна гра не завершувалася без скандалу. Активно пише у Facebook про "Шахтар" та телеканали "Футбол 1/2" гендиректор "Зорі" Сергій Рафаїлов. Однак, причепитися до функціонера практично неможливо.

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У свою чергу наставника "Зорі" Юрія Вернидуба каналам "Футбол 1/2" вдалося спіймати за язик.

Я можу сказати слова, які їх образять. Не хочу їх ображати. У минулому столітті, під час війни в Адольфа Гітлера рупором був Йозеф Геббельс. Зараз же канали "Футбол 1/2" – рупори "Шахтаря",

– сказав Вернидуб після гри, яку луганці програли "Шахтарю".



Фото: UA-Football

Наставник луганчан зробив цю заяву після того, як канали підготували сюжет, що начебто "Зоря" надто часто пробиває пенальті у чемпіонаті України. Заради справедливості варто відзначити, що до правомірності тих одинадцятиметрових важко причепитися.

Очевидно, що слова Вернидуба образили канали й вони вимагали штрафу для тренера. Апеляційний комітет Федерації футболу України виніс рішення про покарання Вернидубу, який отримав від ФФУ – штраф 10 000 гривень, а не дискваліфікацію.

Корупційні скандали президента ФФУ Андрія Павелка

Павелко за 2018 рік став ледь не головним героєм антикорупційних розслідувань. Завдяки соціальним мережам цивільної дружини голови бюджетного комітету парламенту журналісти програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" знайшли в Андрія Павелка незадекларовані: житло, Bentley та інших витрат на 20 мільйонів гривень. У декларації за 2017 рік Павелко не вказав жодного об’єкту нерухомості у власності чи користуванні. Однак завдяки соцмережам журналісти програми знайшли помешкання, в якому вони жили майже два роки. Це елітна новобудова в центрі Києва, вартість оренди якої в місяць складає 17 тисяч доларів. Всього, за підрахунками журналістів, за три роки в обхід декларування неофіційна дружина Павелка засвітила в соціальних мережах витрат на 21 мільйон гривень, не відображених у декларації нардепа.

Окрім того журналісти розповідали про збудований Федерацією футболу України за кошти УЄФА комерційний завод із виробництва штучного покриття для футбольних полів. Через дискримінаційні вимоги в тендерах цей завод отримав майже 100 мільйонів бюджетних коштів.

ФФУ під керівництвом Павелка через компанії-прокладки домоглася збільшення вартості угоди закупівлі обладнання для ФФУ на 20%, завдяки чому освоїла 1,5 мільйона доларів. Щоб спростувати підозри ЗМІ було навіть знято фільм, однак він тільки підтвердив звинувачення. У програмі були в повному обсязі продемонстровані ті самі фрагменти листа від німецької компанії Polytan, які містяться у відеопродукті Muddy Waters –"Каламутні води", – що відбілює керівництво ФФУ. У фільмі Muddy Waters президент ФФУ Андрій Павелко стверджував: "Це була письмова вимога компанії Polytan", щоб для укладання вказаної угоди була вибрана саме ця компанія з Еміратів".

Водночас фрагмент листа, наведений у тому ж фільмі, прямо заперечував необхідність посередника. У документі йшлося про те, що компанія Polytan поставить заводу ФФУ – "ФФУ Продакшн" – "кінцеві продукти і матеріали, необхідні для встановлення штучного покриття, без будь-яких посередників". В офіційній позиції ФФУ після виходу сюжету "Наших грошей" стверджується, що текст листа на кадрах є неповним.

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Загалом ця історія триває вже надзвичайно довго й Павелко схоже й не збирається здаватися. На жаль, в Україні багато антикорупційних розслідувань, однак справи практично нічим не завершуються. Зокрема, наприкінці осені стало відомо, що Генеральна прокуратура України не відкривала кримінальних проваджень проти президента Федерації футболу України Андрія Павелка. Також не має претензій до Павелка і Національне агентство з питань запобігання корупції. Перевірка декларацій президента за 2015-2017 роки зупинена. Не фігурує Павелко в справах, якими займається НАБУ. Підтвердила і національна поліція України: інформація про будь-яке притягнення до кримінальної відповідальності відсутня. Відтак, Павелко "чистий".

Нацизм на трибунах

Матчі чемпіонату України відверто не радують своєю відвідуваністю. Однак навіть невелика кількість вболівальників може спровокувати скандал. Зокрема, під час поєдинку "Десна" – "Ворскла" в 10-му турі УПЛ в об'єктив телекамер потрапили кілька осіб з гостьового сектора. Вони були одягнені в футболки із зображенням Адольфа Гітлера.



Фото: скріншот

Полтавська "Ворскла" розцінила поведінку фанатів, які одягли футболки з Гітлером на матч чемпіонату України, як провокацію.

Звісно, що контролювати вчинки всіх людей під час матчу неможливо. Однак такі дії можу спровокувати дискваліфікації стадіонів. Яскравим прикладом є історія з "Ареною Львів", на якій заборонили проводити матчі на декілька років. Так само неодноразово карали й НСК "Олімпійський".