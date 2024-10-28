Сербія надасть допомогу Україні на 8 мільйонів євро, – Вучич

Президент Сербії Александр Вучич розповів, що його країна надасть допомогу Україні. Загальна сума цієї підтримки становитиме понад 8 мільйонів євро.

Про це Александр Вучич розповів в інтерв'ю каналу PRVA TV. Загалом допомога стосуватиметься енергетичного сектору нашої держави, передає 24 Канал.

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Яку допомогу надасть Сербія для України

Під час розмови з журналісткою президент Сербії оголосив, що країна виділила понад 8 мільйонів євро на допомогу Україні.

Для України ми зібрали генераторів і трансформаторів на 8,4 мільйона євро,

– наголосив він.

Вучич також зазначив, що передасть цю допомогу нашій державі вже новий посол Сербії в Україні.

До слова, Александр Вучич нещодавно вперше за 2,5 роки мав телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Сербський президент подякував Путіну за постачання російських енергоносіїв і повторив, що його країна не змінить свою позицію щодо санкцій.

Цікаво, що за кілька днів до цього Вучич підписав декларацію, яка засуджує війну Росії в Україні як злочин проти українського народу. Це сталося на полях третього саміту "Україна – Південно-Східна Європа".