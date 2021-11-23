У Сербії прогримів потужний вибух на фабриці з виробництва ракет: є жертви
23 листопада 2021 , 17:06Читать новость на русском
Джерело:N1
У передмісті Белграда, столиці Сербії, уранці прогримів вибух на фабриці з виробництва ракет. Після цього спалахнула пожежа, яку було видно здалеку.
До ліквідації пожежі залучили декілька пожежних бригад. За попередніми даними, щонайменше 2 людей загинули.
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Пролунало кілька вибухів
За словами очевидців, після потужного вибуху прогриміли ще декілька менш сильних. Згодом над фабрикою здвійнявся стовп диму,
Завод, на якому прогримів вибух, спеціалізувався на виробництві ракет для контролю погоди. Причини трагедії встановлюють.
За даними видання Novosti, унаслідок вибуху загинули 2 людей та ще 15 отримали поранення.
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