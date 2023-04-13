Сербська суперечність: політолог пояснив можливе постачання зброї від Бєлграда Україні
Відповідно до "злитих" секретних документів, Сербія або погодилася надати, або вже надала зброю Києву. Проте сербський міністр оборони Мілош Вучевич спростував цю інформацію.
У такій позиції є подвійність інтересів Сербії. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив політолог Володимир Фесенко.
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За його словами, Сербія хоче дружити з Росією, адже там є давні спільні інтереси. Зокрема, Кремль підтримує позицію Белграда щодо питання по Косово. Крім того, у них є давні взаємні симпатії ще з часів Першої світової війни та навіть з часів Балканських війн.
А з іншого боку Сербія прагне членства у Європейському Союзі. Саме тому керівництво Сербії маневрує. Вони хочуть і з Росією дружбу зберегти, і водночас продемонструвати, що вони разом з Європейським Союзом,
– пояснив Володимир Фесенко.
Він зазначив, що цим й викликана така подвійна позиція. Це відображає подвійність суперечливість інтересів Сербії. Проте рано чи пізно їм доведеться визначатися.
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"До речі, у нас така ж сама дилема була. Неможливо бути й з Росією, й з Європейським Союзом. Особливо в нинішніх умовах, коли Росія веде злочинну війну проти України", – додав політолог.
Останні новини щодо Сербії
- Нагадаємо, що один зі "злитих" секретних документів вказує, що Сербія погодилася постачати летальну зброю Україні. Раніше ця країна відмовилася запровадити санкції проти Росії.
- Мілош Вучевич, сербський міністр оборони, спростував повідомлення. Він зазначив, що вже вкотре оприлюднена брехня про те, що Сербія продає зброю Україні. За його словами, хтось намагається дестабілізувати Сербію і втягнути її в конфлікт, в якому Белград не хоче брати участі.