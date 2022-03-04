Серед країн G7 є згода щодо необхідності відмовлятися від російського газу, – МЗС Британії
Джерело:твітер Ліз Трасс
Основний важіль впливу Росії у переговорах з країнами Заходу – газ. Через війну в Україні світові компанії відмовляються від співпраці з Росією. Тому в Європі думають про те, щоб позбутися залежності від російського газу.
Захід хоче зменшити залежність від російських енергоресурсів
Серед країн G7 є згода щодо необхідності відмовлятися від російського газу. Про це повідомила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.
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Вона зазначила, що Заходу потрібно зменшувати залежність від російських енергоресурсів.
"Мої колеги у G7 – США, Франція, Італія, Німеччина, Японія, ЄС і Канада і я погоджуємося, що ми повинні з часом зменшувати залежність від російських енергоресурсів", – написала Трасс.
Також очільниця МЗС Британії запевнила у підтримці України та заявила про потребу підривання економіки Росії. Саме це, за її словами, завдасть Путіну поразки.
Ми разом будемо підтримувати Україну, підривати економіку Росії санкціями і працювати над тим, щоби Путін програв,
– написала вона.
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