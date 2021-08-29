Серед них Україна: майже 100 країн підписали заяву щодо гарантій евакуації з Афганістану

Відразу 98 країн підписали спільну заяву щодо гарантій евакуації людей з Афганістану. Свої підписи під документом поставили також високий представник ЄС та генсек НАТО.

Заяву вже оприлюднили на сайті Держдепу США. У документі мовиться, що усі ці країни прагнуть забезпечити своїм громадянам та резидентам можливість вільно виїжджати з Афганістану.

Зауважте Глава "Талібану" прибув до Афганістану на переговори

Окрім того, це стосуватиметься громадян Афганістану, які співпрацювали з країнами-підписантами, а також людей з групи ризику.

Ми отримали запевнення від талібів, що всі іноземні громадяни та будь-які громадяни Афганістану, які мають дозвіл на поїздки з наших країн, матимуть змогу безпечно та впорядковано їхати за межі країни,

– мовиться у заяві.

Також ці країни обіцяють, що продовжать видавати проїзні документи афганцям.

Україна – серед лідерів в евакуації