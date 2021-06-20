Родичі чи незнайомці: Вірастюк розповів про свою команду помічників

Політики дуже часто обирають своїми помічниками родичів. Новообраний народний депутат Василь Вірастюк вважає це неприйнятним.
Він пояснив, що в українській політиці це "нормальна практика". Однак сам нардеп так не вважає.
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"Я навіть знаю випадки, коли дружини оформлені, як помічники", – розповів Вірастюк.
Якщо говорити про мене, от зараз перший тиждень (депутатства – 24 канал), я підписав 5 заяв помічників,
– додав нардеп.
На запитання про те, хто з родичів є серед помічників, Вірастюк впевнено відповів: "Нікого".
Їх небагато, – Вірастюк
Нардеп запевнив, що його помічники – це спеціалісти – люди, які мають юридичну освіту.
"Є дипломований спеціаліст у галузі журналістики – моя помічниця Руслана. Є люди, які будуть працювати на місцях на окрузі і які будуть працювати зі мною тут. Однак повірте, їх небагато", – підсумував Вірастюк.
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Вірастюк став нардепом: коротко
- Під час виборів на Прикарпатті була справжня епопея. Центральна виборча комісія ніяк не могла обрати переможця.
- Змагалися за місце у Раді Василь Вірастюк та Олександр Шевченко.
- Василя Вірастюка визнавали переможцем 22 квітня, але згодом Верховний суд скасував протокол.
- ЦВК подала апеляцію. Вже 5 червня Велика палата ВСУ її задовольнила й Вірастюка визнали переможцем на довиборах.