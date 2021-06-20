Родичі чи незнайомці: Вірастюк розповів про свою команду помічників

20 червня 2021 , 23:19
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Джерело:

24 канал

Політики дуже часто обирають своїми помічниками родичів. Новообраний народний депутат Василь Вірастюк вважає це неприйнятним.

Він пояснив, що в українській політиці це "нормальна практика". Однак сам нардеп так не вважає.

Читайте інтерв'ю Скандальні довибори, стосунки зі Зеленським та бійка з Кивою: ексклюзивне інтерв'ю з Вірастюком

"Я навіть знаю випадки, коли дружини оформлені, як помічники", – розповів Вірастюк.

Якщо говорити про мене, от зараз перший тиждень (депутатства – 24 канал), я підписав 5 заяв помічників,
– додав нардеп.

На запитання про те, хто з родичів є серед помічників, Вірастюк впевнено відповів: "Нікого".

Їх небагато, – Вірастюк

Нардеп запевнив, що його помічники – це спеціалісти – люди, які мають юридичну освіту.

"Є дипломований спеціаліст у галузі журналістики – моя помічниця Руслана. Є люди, які будуть працювати на місцях на окрузі і які будуть працювати зі мною тут. Однак повірте, їх небагато", – підсумував Вірастюк.

Дивіться інтерв'ю з Василем Вірастюком у програмі "Перехресний допит": відео

Вірастюк став нардепом: коротко

  • Під час виборів на Прикарпатті була справжня епопея. Центральна виборча комісія ніяк не могла обрати переможця.
  • Змагалися за місце у Раді Василь Вірастюк та Олександр Шевченко.
  • Василя Вірастюка визнавали переможцем 22 квітня, але згодом Верховний суд скасував протокол.
  • ЦВК подала апеляцію. Вже 5 червня Велика палата ВСУ її задовольнила й Вірастюка визнали переможцем на довиборах.
Автор: Тетяна Пасічник