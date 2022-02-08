Серед військових Росії є сумніви щодо вторгнення в Україну, – CNN

Частина російських посадовців стурбована питанням можливого повномасштабного вторгнення в Україну. Вони вважають, що воно буде складнішим і дорожчим, ніж вважає Володимир Путін.

Відповідну інформацію про загрози подальшої російської агресії щодо України для самої Москви видання повідомляє з посиланням на джерела, знайомі з розвідданими США.

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Російські військові про агресію щодо України

Троє співрозмовників видання розповіли, що деякі російські посадовці стурбовані, що масштабна агресія щодо України буде не зовсім такою, як очікує очільник Кремля.

Серед цих посадовців є співробітники розвідки та військові. Два джерела з посиланням на перехоплені американцями повідомлення заявили, що в Москві були незадоволені тим, що Захід дізнався про їхні плани та розповів про них світу.

Водночас співрозмовники зазначили, що немає жодних доказів того, що ці чиновники проти плану або наказів Володимира Путіна.

Інше джерело наголосило, що від військових у Росії очікують, що вони виконуватимуть накази російського президента. Однак деякі "представники російського оборонного сектору переконані, що це буде складно".

Високопоставлений європейський урядовець наголосив, що в російському оборонному секторі є люди, які "не розуміють, у чому полягає план гри". Вони вважають, що повномасштабне вторгнення в Україну – "надто складний план, щоб вистояти".

Ще одне джерело видання, яке ознайомлене з розвідданими США, повідомило, що розвиток ситуації щодо України за останні два місяці свідчить про те, що російське керівництво "відчуло побоювання".

Можливі санкції проти Росії: що відомо

Країни Заходу постійно наголошують, що у випадку вторгнення Росії на українську територію щодо держави-агресорки застосують жорсткі санкції.

У Білому домі повідомили, що пакет санкцій проти Росії – просто "нищівний". Обмеження США стосуватимуться ключових секторів економіки. Крім того, вони стосуватимуться і самого Путіна, і його близького оточення.

Про напрацювання обмежень щодо Кремля повідомив і Євросоюз. Санкції зачеплять доступ до іноземного капіталу та контроль експорту, зокрема, техніки. Вони не оминуть і "Північний потік-2".

У російському уряді розпочали підготовку до можливого введення санкцій зі сторони Заходу. ЗМІ пишуть, що Москва звітує "все бадьоро", але в приватних розмовах кажуть – "катастрофа".

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