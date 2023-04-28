Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Умані: серед загиблих двоє дітей
Джерело:Ігор Табурець
Російські військові вночі завдали ракетного удару по Умані. Жертвою ракетної атаки окупантів стали діти.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець о 10:40 повідомив, що внаслідок обстрілу Умані загинуло 10 людей. За його даними, серед загиблих двоє 10-річний дітей.
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В Умані внаслідок обстрілу загинуло 10 людей
Водночас в Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу Умані загинула 9-річна дитина.
Радниця керівника Офісу Президента Дар'я Зарівна теж повідомила, що внаслідок атаки по Умані загинула дитина. Вона опублікувала відповідну світлину.
В Умані росіяни вбили маленьку дитину / Фото Дар'я Зарівна
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що з-під завалів вдалося врятувати 16 людей. З них дев'ятеро перебувають у лікарні. Одна людна, як повідомив очільник МВС, у вкрай важкому стані.
Клименко уточнив, що в першому під'їзді, що на вулиці Комарова, попередньо було зареєстровано 109 осіб. Мовиться про тих людей, які офіційно там проживали. Унаслідок обстрілу в цьому під'їзді знищено 27 квартир з 46.
Росіяни масовано обстріляли Україну: що відомо
- Російські військові вночі 28 квітня вперше з 9 березня масовано атакували Україну. Всього терористичні війська Росії випустили по нашій країні 23 крилаті ракети.
- Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 крилату ракету Х-101/Х-555.
- Ціллю окупантів стала цивільна інфраструктура, зокрема в Умані та Дніпрі. Крім того, наші воїни знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Дніпрі внаслідок обстрілу загинула дитина. Глава держави заявив, що Росія отримає відповідь на ракетний терор.
- Слід зазначити, що російські війська 27 квітня атакували Миколаїв. Ворог випустив по місту відразу 4 високоточні ракети "Калібр". Росія свідомо атакувала цивільну інфраструктуру в Миколаєві.