Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Умані: серед загиблих двоє дітей

Російські військові вночі завдали ракетного удару по Умані. Жертвою ракетної атаки окупантів стали діти.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець о 10:40 повідомив, що внаслідок обстрілу Умані загинуло 10 людей. За його даними, серед загиблих двоє 10-річний дітей.

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В Умані внаслідок обстрілу загинуло 10 людей

Водночас в Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу Умані загинула 9-річна дитина.

Радниця керівника Офісу Президента Дар'я Зарівна теж повідомила, що внаслідок атаки по Умані загинула дитина. Вона опублікувала відповідну світлину.



В Умані росіяни вбили маленьку дитину / Фото Дар'я Зарівна

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що з-під завалів вдалося врятувати 16 людей. З них дев'ятеро перебувають у лікарні. Одна людна, як повідомив очільник МВС, у вкрай важкому стані.

Клименко уточнив, що в першому під'їзді, що на вулиці Комарова, попередньо було зареєстровано 109 осіб. Мовиться про тих людей, які офіційно там проживали. Унаслідок обстрілу в цьому під'їзді знищено 27 квартир з 46.

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