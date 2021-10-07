Серед жертв є діти: у Пакистані землетрус забрав життя 20 людей

Жертвами землетрусу у Пакистані стали щонайменше 20 людей. Окрім того, відомо про приблизно 300 постраждалих.

Землетрус магнітудою 5,7 зафіксували на глибині 10 кілометрів. Його епіцентр – у гірській місцевості у провінції Белуджистан.

Зауважте Токіо накрив потужний тайфун: скасували понад 300 авіарейсів

Надзвичайний стан оголосили у постраждалих регіонах. Міністр внутрішніх справ провінції Мір Зія улла Лангау заявив, що рятувальні роботи тривають.

Ми отримуємо інформацію про те, що 20 людей загинули внаслідок землетрусу. Рятувальні роботи тривають,

– наголосив політик.

Що відомо про жертв

Більшість жертв загинули, коли внаслідок поштовхів обвалилися дахи та стіни будівель.

Внаслідок землетрусу пішли з життя щонайменше 6 дітей.

Землетрус на Криті