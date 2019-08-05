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      Серед усіх видів пального, ситуація з дизельним паливом в Україні найгірша, – експерт

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      Паливо
      Паливо / slovoidilo.ua

      Про складну ситуацію з "дизелем" заявили і в самій "Укрзалізниці".

      Експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев заявив, що ситуація з дизельним паливом в Україні є найгіршою з усіх інших видів палива, йдеться у статті "Транспортний колапс на залізниці та втрата врожаю: чим може обернутися нестача дизпалива в серпні".

      Зазначається, що Україна опинилася на межі транспортного колапсу через різке припинення з 1 серпня 2019 року імпорту дизельного палива з Росії трубопроводом Wexler Group. Ним в Україну імпортувалося більше як 40% всього ринку дизельного палива в країні.

      Водночас, зі слів Геннадія Рябцева, майже увесь обсяг споживаного дизельного палива поставляється в Україну з інших країн.

      "Його завозиться близько 89% від загального обсягу споживання. Тільки 11% виробляється в Україні, і цей показник з року в рік скорочується. З цих 89% приблизно однакові частки припадають на поставки з РФ і з Республіки Білорусь", – зазначив експерт.

      Разом з тим, зауважується, що держава так і забезпечила енергетичної автономності, тож тепер, опинившись перед сезоном збору врожаю з нестачею дизельного палива, має забезпечити імпорт дизеля.

      Держава повинна забезпечити імпорт дизеля в Україну, але чи зробить це Міністерство інфраструктури і "Укрзалізниця"? Нам, українцям, залишається сподіватися, що менеджери УЗ все ж зможуть купити пальне і не зупинять перевезення, для чого залучать всі можливі важелі для вирішення цього вкрай важливого питання,
      – акцентується у матеріалі.

      Про складну ситуацію з "дизелем" заявили і в самій "Укрзалізниці".

      "На сьогодні в "Укрзалізниця" заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива. Наскільки я розумію, окремі гравці ринку знову хочуть спробувати диктувати нам умови і змусити брати позики. Відразу скажу: на це не підемо. І маніпуляції, і загрози на нас не діють. У такій екстраординарній і критичній ситуації ми йдемо на виняткову і термінову закупівлю партії пального по переговорній процедурі. 2 роки тому ми вже мали подібний досвід. До процедури залучаємо СБУ і НАБУ якості спостерігачів", – заявив керівник УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

      blog_ava
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      Теги: Пальне Міністерство інфраструктури Укрзалізниця
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