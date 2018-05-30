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Серена Вільямс зіграла на "Ролан Гаррос" в костюмі кішки

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У першому колі відкритого Чемпіонату Франції, який стартував у Парижі на кортах місцевого тенісного комплексу "Roland Garros", 23 кратна переможниця турнірів серії Великого Шолому Серена Вільямс переграла чешську тенісистку Крістіну Плішкову.

Про це пише LB.

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Для виступу на "Ролан Гаррос" Серена обрала чорний облягаючий костюм, який вже жваво обговорюють у соцмережах.

Екс-перша ракетка світу пояснила свій дивний вибір.

Я називаю цей костюм "кетсют". Мене надихнула країна Ваканда з фільму "Чорна пантера". Це весело. Я відчуваю себе в цьому вбранні наче воїн, як королева з Ваканди,
– процитував Серену офіційний сайт турніру.

"Мені подобається жити у світі фантазій, насправді, я завжди хотіла відчувати себе супергероєм, і тепер в мене є така можливість. Я справді відчуваю себе супергероєм в цьому костюмі", – зауважила Вільямс.

Хто така Серена Вільямс?
Американська професійна тенісистка. Чотириразова олімпійська чемпіонка. Володіла званням "Перша ракетка світу" протягом 186 тижнів поспіль, що є рекордним показником. 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Теніс Новини спорту Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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