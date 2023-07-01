Не захотів їхати у Львів: суд не зміг обрати запобіжний захід нардепу Алєксєєву

Личаківський районний суд Львова 1 липня відклав розгляд справи про обрання запобіжного заходу депутату Сергію Алєксєєву. Причиною такого рішення стала його неявка на судове засідання.

Наразі суддя, який розбирає справу Алєксєєва, встановив нову дату судового засідання. Наступний розгляд клопотання має відбутися 3 липня 2023 року.

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Алєксєєв не з'явився на засідання суду

У Личаківському суді Львова пояснили, що нардеп не з'явився на судовому засіданні нібито через неможливість дістатися до інстанції. У партії "Європейська Солідарність", частиною якої є Алексєєв, сказали, що він не з'явився на обрання запобіжного заходу, оскільки перебував на засіданні Верховної Ради.

"Суд був попереджений про неможливість в цей день участі Сергія Алєксєєва у судовому засіданні у Львові. Народний депутат буде обов'язково присутнім у суді у понеділок (3 липня 2023 року – 24 Канал)", – мовиться у заяві.

Неявку Алексєєва до суду також прокоментувала в ефірі телемарафону і речниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян. Вона наголосила, що у цій ситуації немає нічого дивного.

Ми з вами прекрасно розуміємо, що мовиться про голову підкомітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності. Ця людина є заслуженим юристом України, і кандидатом юридичних наук, і відповідно він буде шукати абсолютно будь-які шпаринки й можливості, які надає кримінально-процесуальний кодекс, кримінальний кодекс для того, щоб затягнути процес,

– підкреслила вона.

Сап'ян також наголосила, що сторона захисту, якою є Алєксєєв, все ж може подати клопотання щодо зміни місця проведення судового засідання. За її словами, це є абсолютно законним.

"Це має всі законні підстави бути розглянутими й відповідно суд визначає це. Наскільки мені відомо, він би волів, щоб ці заходи відбувалися в столиці", – сказала речниця ДБР.

Попри це, вона одразу ж заспокоїла українців щодо того, що Алєксєєв може затягнути процес розгляду справи. Вона зазначила, що є механізми, які можна використати для вплинути на обвинуваченого й все ж обрати йому запобіжний захід.

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