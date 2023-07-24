Лікарі боролися до останнього: загинув рятувальник, травмований під час обстрілу Білопілля

На Сумщині після атаки на Білопілля загинув молодий рятувальник Сергій Антоненко. Це важка втрата для багатотисячної родини ДСНС.

Сергію Антоненку було лише 22 роки. Він був старшим лейтенантом служби цивільного захисту.

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Що відомо про загиблого рятувальника

Сергій з перших днів війни гідно ніс службу у Білопіллі на прикордонні Сумщини. На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які страждали від ворожих ударів.

17 липня у Білопіллі російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шістьох рятувальників було травмовано. Сергій отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

За життя чоловіка лікарі боролися до останнього. Однак ввечері 23 липня його серце перестало битися.

Батьки залишились без сина, а великий колектив рятувальників Сумщини втратив надійного колегу та незамінного професіонала своєї справи. Розділяємо біль втрати із рідними та близькими нашого колеги... Пам'ятаємо і помстимося,

– зазначили у ДСНС.



Сергію Антоненку було лише 22 роки / фото ДСНС України



Сергій був старшим лейтенантом служби цивільного захисту / фото ДСНС України

Болючі втрати України на полі бою