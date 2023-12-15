Чи справді Батрин кинув гранати через розгляд бюджетного питання: у поліції відповіли

Зранку 15 грудня на Закарпатті сталася трагедія: в Керецьках депутат підірвав гранати просто на засіданні сільської ради. Це сталося у Хустському районі Закарпатської області.

Новина шокувала українців. Через підрив гранати на сесії сільради у закарпатському селі є багато постраждалих. Депутат Сергій Батрин, який підірвав гранати, у важкому стані.

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Що відповіли в поліції

Слідчі розглянуть усі мотиви, які міг мати депутат, коли кидав гранати в односельців. Та поки що, за словами тимчасової виконувачки обов'язків заступника начальника Департаменту комунікації Нацполіції Юлії Гірдвіліс в ефірі телемарафону, поліція не може стверджувати, що депутат кинув гранати саме через розгляд бюджетних питань. Остаточну причину встановить слідство, коли проведе всі перевірки.

На засіданні сільради, де Батрин підірвав гранати, розглядали виділення надбавки та премії сільському голові. Можливо, депутата обурило саме це, адже перед своїм учинком він сварився із головою.

Зараз поліція з'ясовує, звідки в чоловіка гранати. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження: поліція розслідує інцидент як незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а СБУ – як теракт.

На вечір п'ятниці 15 грудня відомо про 26 постраждалих, шестеро з них у важкому стані, в тому числі сам підривач. Його на місці реанімували медики.

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