Чи справді Батрин кинув гранати через розгляд бюджетного питання: у поліції відповіли
Зранку 15 грудня на Закарпатті сталася трагедія: в Керецьках депутат підірвав гранати просто на засіданні сільської ради. Це сталося у Хустському районі Закарпатської області.
Новина шокувала українців. Через підрив гранати на сесії сільради у закарпатському селі є багато постраждалих. Депутат Сергій Батрин, який підірвав гранати, у важкому стані.
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Що відповіли в поліції
Слідчі розглянуть усі мотиви, які міг мати депутат, коли кидав гранати в односельців. Та поки що, за словами тимчасової виконувачки обов'язків заступника начальника Департаменту комунікації Нацполіції Юлії Гірдвіліс в ефірі телемарафону, поліція не може стверджувати, що депутат кинув гранати саме через розгляд бюджетних питань. Остаточну причину встановить слідство, коли проведе всі перевірки.Зверніть увагу! На засіданні сільради, де Батрин підірвав гранати, розглядали виділення надбавки та премії сільському голові. Можливо, депутата обурило саме це, адже перед своїм учинком він сварився із головою.
Зараз поліція з'ясовує, звідки в чоловіка гранати. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження: поліція розслідує інцидент як незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а СБУ – як теракт.
На вечір п'ятниці 15 грудня відомо про 26 постраждалих, шестеро з них у важкому стані, в тому числі сам підривач. Його на місці реанімували медики.
Останні новини про підрив гранати на Закарпатті
- Колишній голова сільради розповів, що між Батриним і чинним сільським головою постійно відбувалися конфлікти. Батрин часто публікував дописи у фейсбуці, де висловлював своє незадоволення станом справ.
- Голова села Михайло Мушка опритомнів. Його підозрюють у хабарництві, до того ж він є представником забороненої в Україні ОПЗЖ.
- Також стало відомо, що Сергій Батрин продумував свої дії і готувався до підриву. Він залишив записку, проте її зміст не оприлюднюють.