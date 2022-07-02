Чорне море для окупантів перетвориться на "мертве", – Братчук пригрозив російським десантникам

Сергій Братчук пригрозив російським десантникам. Мовляв, якщо ті захочуть висадитися у Чорному морі, то там на них чекатиме лише одне – смерть.

Речник Одеської обласної військової адміністрації зранку 2 липня розповів, що у Чорному морі постійно дислокується певне угруповання чорноморського флоту Росії. Нещодавно воно збільшилося.

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До 2 кораблів-ракетоносців додалися 3 десантні кораблі. Наразі не бачимо активності та приготування до проведення десантної операції. Це зрозуміло, адже у такому випадку Чорне море перетвориться для росіян на "мертве",

– наголосив Братчук.

Останні новини про ситуацію у Чорному морі

30 червня російські окупанти почали втікати з острова Зміїний. Це сталося після того, як Збройні Сили України завдали ударів по ньому. У Росії традиційно не визнають свою поразку й назвали втечу зі Зміїного "жестом доброї волі".

1 липня окупанти скинули на острів фосфорні бомби. Українські військові "зачищають" залишки російської техніки на Зміїному яка може становити загрозу.

В Одеській області заявили, що тепер регіон повністю звільнений від окупації. Однак фізичний контроль над островом наші військові поки що не будуть встановлювати.

До речі, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко попередив, що росіяни будуть намагалися повернутися на український острів. Однак їм нічого не вдасться.

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