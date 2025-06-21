Повернувся з полону лише місяць тому: помер 43-річний військовий з Рівненщини

Наприкінці травня 2025 року відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулося 1000 військових і цивільних, яких окупанти утримували у неволі кілька років.

Серед тих, хто повернувся, був 43-річний Сергій Добровольський зі Здолбунівської громади. 17 червня бійця зустріли жителі міста Здолбунів. Йому вручили коровай та заспівали гімн України. Військовий ще встиг обійнятися з мамою після 2-річної розлуки. А вже 21 червня стало відомо, що захисник помер, передає 24 Канал із посиланням на мера Здолбунова Владислав Сухляка.

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Трагічна звістка

Зазначимо, що Добровольський перебував у полоні з 2023 року. Тривалий час він вважався зниклим безвісти.

Війна з клятим окупантом забирає життя і здоров'я захисників… Світла пам'ять і щирі співчуття близьким Сергія. Деталі поховання – згодом,

– написав Сухляк.

Нагадаємо, що 20 червня між Росією та Україною відбувся черговий обмін полоненими у категоріях тяжкопоранені та важкохворі. Наймолодшому звільненому – 43 роки, а найстаршому – 60.