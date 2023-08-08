Залишив бізнес і пішов добровольцем: на фронті загинув захисник із Київщини

У боях за Україну загинув військовослужбовець ЗСУ Сергій Дубина з Київської області. Чоловік служив у третій стрілецькій роті.

У мирному житті Сергій співпрацював із ТОВ INTER CARS UKRAINE як менеджер з продажу запчастин. Однак чоловік залишив свій бізнес минулого літа та пішов служити.

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Що відомо про загиблого військового

У квітня цього року Сергію виповнилося лише 40 років. Він народився у селі Дмитрівка. Після школи здобував освіту в аграрному університеті (НУБіП), а другий диплом – з обліку й аудиту – у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління.

Після цього Сергій займався бізнесом, співпрацював із ТОВ INTER CARS UKRAINE як менеджер з продажу запчастин.

Нерозлучний із гітарою хлопець любив співати ліричні пісні, та пісні про війну, співав у колі друзів, часто виступав на концертах у Дмитрівському будинку культури. Добрий, щирий, відкритий, веселий, товариський – саме таким його пам’ятають,

– розповіли в університеті, де навчався Сергій.

З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій вступив до лав Дмитрівської тероборони. А 1 липня 2022 року пішов добровольцем до лав ЗСУ.

На жаль, 31 липня цього року Сергій отримав смертельні поранення поблизу населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області.



У боях за Україну загинув військовослужбовець Сергій Дубина / фото із соцмереж

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