У Росії поховали командира 155 бригади морпіхів – ймовірно, загинув під час атаки по Курщині

У Росії попрощалися з командиром 155 бригади морської піхоти полковником Сергієм Ільїним. Офіційно причину його смерті не озвучують, однак її пов'язують із українським ударом по Курській області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу Урмарського муніципального округу Василя Шигильдєєва.

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Ймовірно, загинув під час удару по Курщині

Інформацію про похорон російського військового підтвердив Василь Шигильдєєв. Полковника Сергія Ільїна поховали у селі Мусірми в Чуваській республіці Росії. Проте причини смерті в офіційних повідомленнях не вказано.

OSINT-проєкт russian Officers Killed in Ukraine повідомив, що Ільїн міг загинути внаслідок удару Сил оборони по командному пункту в селищі Коренево, що у Курській області Росії, 2 липня. Цей удар української армії спричинив втрати серед російського командування.

155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії неодноразово фігурувала у бойових діях проти України, зокрема під час боїв під Вугледаром на Донеччині.

Нагадаємо, 2 липня Сили оборони завдали удару по центру управління окупантів у Коренево. Було ліквідовано низку високопоставлених окупантів. Серед них – генерал-майор Михайло Гудков, заступник командувача військово-морського флоту Росії.