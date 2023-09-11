Громада на Хмельниччині зустрічатиме на щиті батька двох дітей: загинув боєць Сергій Іванюк

Найкращі сини та доньки України продовжують віддавати свої життя, аби наша держава була вільною від російських окупантів. Зокрема, загинув на фронті вояк родом з Хмельниччини Сергій Іванюк.

Рідним містом для полеглого бійця був Кам'янець-Подільський. Власне, його мер Михайло Посітко у неділю, 10 вересня, повідомив новину про героїчну смерть Сергія Іванюка.

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Кам'янець-Подільська громада у скорботі

Народився Іванюк у 1979 році. У нього було двоє дітей: на жаль, тепер вони – без батька.

Він загинув відвойовуючи нашу незалежність, за це й поплатився своїм життям. Не справедливо… Без батька залишилось двоє дітей. Висловлюю щирі співчуття родині військовослужбовця,

– написав міський голова.

Окрім того, він зазначив, що вся Кам'янець-Подільська громада – у скорботі, та констатував: "Вічна пам'ять Герою".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття усім рідним та близьким загиблих воїнів Збройних Сил України. Світла пам'ять усім полеглим за наш суверенітет, а також Сергію Іванюку.

Зауважимо, що 12 вересня рідна для Іванюка громада у Хмельницькій області зустрічатиме свого полеглого героя на щиті.

Траурний кортеж із тілом захисника рухатиметься проспектом зі сторони Хмельницького близько 09:30 до будинку, де проживав Сергій. Це вулиця Космонавтів, 10. Від 10:00 до 11:00 там відбудеться прощання.

Після цього кортеж вирушить до місця останнього спочинку в селі Вітківці. Там з усіма почестями поховають Сергія Іванюка, що загинув за нашу свободу.

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