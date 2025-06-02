Кислиця натякнув, що в України тепер є карти

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у цікавий спосіб відреагував на успішну операцію українських спецслужб "Павутина" щодо ураження російських аеродромів.

У своєму дописі у соцмережі Х він натяком відповів на попередні заяви Дональда Трампа щодо того, що в України "немає карт" у питанні війни з Росією та мирних переговорів, передає 24 Канал.

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Який натяк оприлюднив Кислиця

Український дипломат оприлюднив зображення гральної карти з мастю короля, який схожий на Володимира Зеленського, поруч розташовані дрони та меч у крові. Над фото він залишив лише лаконічний підпис.

Король дронів,

– написав він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп, після провального першого раунду переговорів у Стамбулі, в інтерв'ю Fox News знову розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що у нього "немає карт".

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу Росії, де дислокується ворожа авіація.