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24 Канал Новини України Кислиця натякнув, що в України тепер є карти
2 червня, 12:22
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Кислиця натякнув, що в України тепер є карти

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Сергій Кислиця відреагував на операцію "Павутина" щодо ураження російських аеродромів натяком у соцмережі Х.
  • Кислиця опублікував зображення гральної карти з королем, схожим на Зеленського, дронами та мечем у крові.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у цікавий спосіб відреагував на успішну операцію українських спецслужб "Павутина" щодо ураження російських аеродромів.

У своєму дописі у соцмережі Х він натяком відповів на попередні заяви Дональда Трампа щодо того, що в України "немає карт" у питанні війни з Росією та мирних переговорів, передає 24 Канал.

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Який натяк оприлюднив Кислиця

Український дипломат оприлюднив зображення гральної карти з мастю короля, який схожий на Володимира Зеленського, поруч розташовані дрони та меч у крові. Над фото він залишив лише лаконічний підпис.  

Король дронів, 
– написав він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп, після провального першого раунду переговорів у Стамбулі,  в інтерв'ю Fox News знову розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що у нього "немає карт".

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу Росії, де дислокується ворожа авіація.