Локація важлива, – Кислиця про наступний етап перемовин і те, чому Путін хотів Стамбул

Україна готова до нових перемовин із Росією. Наразі усе залежить від локації, виконання уже поставлених домовленостей під час першого раунду переговорів та намірів Москви.

Про це сказав перший заступник керівника Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця в ексклюзивному інтерв'ю для "Ми – Україна", передає 24 Канал.

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Що Кислиця сказав про переговори з Росією

Український дипломат констатував, що президент Володимир Зеленський формує делегацію та видає відповідні розпорядження щодо перемовин. Наразі спостерігають за виконанням домовленостей, досягнутих у Стамбулі, стосовно обміну військовополоненими.

"Це також одна з умов, тому що побачити, наскільки договороздатна та сторона. Тому це важливо. Локація важлива, звичайно. Локація важлива, як і логістична, так і по суті. Розумієте, чому для росіян був настільки важливий Стамбул?", – додав він.

За його словами, Путін не випадково запропонував провести переговори у Стамбулі, куди він так і не з'явився. Диктатор сподівався, що Україна відмовиться, або, що українська сторона була вимушена говорити про переговори 2022 року, які теж були у Стамбулі.

Локація важлива, але все-таки це вторинне питання. Первинне питання – це щирість намірів, і взагалі, коли я кажу щирість російських намірів, це взагалі максимум, сам по собі, і рівень уповноважених осіб на ведення переговорів. Але це зовсім такий, як кажуть, "кавіат" англійською мовою, що хто, крім Путіна, може зупинити цю війну. Це диктаторська країна, в якій немає колоквіумів, рад, і консиліумів - все в руках однієї людини,

– наголосив Сергій Кислиця.

До слова, він також сказав, що російські перемовники відкинули пропозицію про безумовне припинення вогню на переговорах у Стамбулі. Кислиця не вважає, що Росія передбачала можливість досягнення домовленості про припинення вогню.