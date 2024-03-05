Що робив "Сергій Котов" біля Керченської протоки: у ВМС розповіли про завдання ураженого корабля
Пішов на дно черговий корабель Росії, цього разу – "Сергій Котов". У Військово-морських Силах розповіли про завдання, які він міг виконувати, та наголосили на моральному стані окупантів, який уже не вперше погіршується.
Вранці 5 березня в українській розвідці відзвітувати про успішне ураження судна в районі Керченської протоки й Кримського мосту. Згодом в ефірі "Радіо Свобода" речник ВМС Дмитро Плетенчук це прокоментував, – інформує 24 Канал.
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Які завдання виконував "Сергій Котов"
За словами речника, завдань у подібних кораблів – не бракує. Тому й ураження та ліквідація судна "Сергій Котов" суттєво позначиться на ситуації в Чорному морі для російських окупантів.
У них вистачає завдань – особливо в патрульних кораблів. Починаючи від охорони пунктів базування, закінчуючи охороною ворожого району, протоки, контролю над цивільним судноплавством,
– констатував Плетенчук.
Представник Військово-морських Сил повідомляє, що станом на ранок 5 березня в Чорному морі немає жодної одиниці ворожого флоту. Але в Азовському ще один об'єкт ворога поки перебуває.
"У цьому випадку він взагалі потонув. Пошукова операція вже проводилася. Навіть когось витягнули з води – встигли", – наголошує Плетенчук.
Крім того, він акцентує, що подібні інциденти суттєво впливають на бажання ворога продовжувати війну проти нашої держави: "Звісно, що впливає на морально-психологічний стан особового складу, який чудово розуміє, що вихід в море – це реальна небезпека там і залишитися".
Коротку про атаку
- У ніч на 5 березня 2024 року у Чорному морі сталася важлива подія: українська розвідка успішно атакувала російський корабель "Сергій Котов". Використання морських дронів Magura V5 спецпідрозділом Group 13 призвело до потоплення ворожого судна, яке могло, зокрема, перевозити ракети типу "Калібр".
- Інформація про ураження корабля "Сергій Котов" швидко поширилася через телеграм-канали, а згодом отримала підтвердження від ГУР Міноборони України. Пошкодження корабля включали ушкодження корми та обох бортів. Місце інциденту – Керченська протока, що наразі перебуває під контролем окупантів.
- За словами представника ГУР, доля екіпажу "Сергія Котова" наразі з'ясовується. Є інформація про загиблих та поранених, але також є вірогідність, що частина екіпажу встигла евакуюватися, що підтверджується активністю карет швидкої допомоги на березі.