Лавров пригрозив Данії через F-16: реакція Копенгагена

Російський міністр Лавров пригрозив Данії через передачу винищувачів F-16 Україні. У відповідь Копенгаген запевнив, що не відчуває прямої загрози від Росії та продовжить підтримку України.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на TV2. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підкреслив, що Данія не стикається з прямою військовою загрозою з боку Росії, оскільки є частиною НАТО.

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Данія відреагувала на погрози Лаврова

Троельс Лунд Поульсен наголосив, що Данія має безпекову парасольку, яка забезпечить безпеку у разі конфлікту. Він додав, що не знає, що саме мають на увазі росіяни під "військово-технічним характером" заяв.

Поульсен припустив, що це може бути спроба саботажу постачання зброї Україні і навчання українських пілотів.

За його словами, ці заяви є частиною добре організованої пропагандистської кампанії Росії, спрямованої на залякування країн, що підтримують боротьбу України за свободу.

На заяви Лаврова також відреагували в Міністерстві закордонних справ Данії. Глава відомства Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що Росія вже не вперше "брязкає зброєю", а Данія продовжить підтримку України.

Це абсолютно законно – підтримувати здатність України захищати себе, і ми будемо продовжувати нашу підтримку. Росія є агресором,

– наголосив він.

До слова, Данія збільшує фінансування оборони в Гренландії на тлі заяв Трампа про купівлю острова, інвестуючи до 1,6 мільярда доларів у військові потреби.

Оборонний пакет включає закупівлю кораблів, безпілотників, модернізацію аеропорту та розширення Арктичного командування.