3000 метрів окопів, протитанкові рови та міни: Наєв показав, як Україна укріплює кордон

Наша держава змушена захищати свої кордони від Росії. Хоча зараз ініціатива на фронті за Україною і ми ведемо контрнаступ, слід пам'ятати і про оборону.

На державному кордоні вживають усіх необхідних заходів, щоб підвищити наші оборонні спроможності. Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ і командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Деталі від ЗСУ

Протягом цього тижня вирито понад 3000 метрів окопів та траншей, прорито біля 2500 метрів протитанкового рову, викладено більше ніж 2000 відповідних мін,

– проінформував Наєв.

За його словами, ця робота триватиме, тож Україна зможе дати відсіч ворогові.

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Ситуація на кордоні