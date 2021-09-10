Ситуація динамічна, – Наєв розповів, чи є реальна загроза вторгнення Росії в Україну
Джерело:24 канал
Сергій Наєв заявив, що з 2014 року є ймовірність загрози широкомаштабного наступу збройних сил Росії. Командувач об'єднаних сил ЗСУ запевнив, що наразі "безпосередньої загрози" не видно.
Ситуацію Наєв прокоментував в контексті російських навчань "Захід-2021". Заяву щодо ситуації він зробив у ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 10 вересня.
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Командувач об'єднаних сил ЗСУ прокоментував загрозу наступу Росії
Сергій Наєв запевнив, що у військовій термінології є різні ступені рівня загроз – зокрема ймовірна та безпосередня. У цьому контексті розповів, що "ймовірність загрози широкомасштабного наступу збройних сил Росії є з 2014 року. Відповідно, – ми готуємось та відпрацьовуємо плани".
Однак пояснив, що це – звичайна військова практика й це роблять в усіх державах світу. Щодо навчань "Захід-2021", то командувач об'єднаних сил ЗСУ запевнив, що "вони задекларовані як спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі й тривають на відомій кількості полігонів із зазначеною кількістю військ".
Наразі безпосередньої загрози, зокрема створення ударних угруповань, а також відповідних підготовчих заходів щодо агресії до України – не видно. Але обстановка динамічна. Вона змінюється,
– заявив Наєв.
Він запевнив, що в Україні є:
- розвідувальні органи, які відстежують ситуацію;
- є обізнані військові керівники (зокрема Наєв назвав й себе), які знають, коли та які адекватні заходи зробити.
Сергій Наєв також розповів, що він особисто спілкується з командувачем Оперативного командування Збройних сил Польщі генерал-лейтенантом Томашем Піотровські. Тож вони обмінюються інформацією та координують дії.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- Росія та Білорусь з 9 вересня проводить повномасштабні навчання "Захід-2021". Вони триватимуть щонайменше до 16 вересня. У Міноборони Росії сказали, що навчання мають "виключно оборонний характер".
- Однак сусідня Польща також готується до можливих провокацій під час проведення "Захід-2021". Вони відбудуться поблизу країн Балтії.
- Окрім того, протягом доби 9 вересня бойовики 12 разів обстрілювали позиції ЗСУ. Зокрема, зі забороненої зброї. Поранення отримали 2 українських захисників.
- Володимир Зеленський 10 вересня заявив, що не виключає можливості повномасштабної війни з Росією. Водночас це стане найбільшою помилкою країни-агресора.
- У Кремлі, попри захоплення Криму та агресію на Донбасі, заявили – начебто не хочуть війни з Україною.