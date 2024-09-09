Україна втратила ще одного відданого та обдарованого сина. Під Покровськом за свободу нашої держави віддав життя Сергій Павліченко.

На загибель відомого майстра народних інструментів відреагували лідер гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко та режисер фільму “Довбуш” Олесь Санін.

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Під Покровськом загинув Сергій Павліченко

Так, Тарас Компаніченко у соцмережах повідомив про загибель свого друга.

Нема слів – біль і сум. Ми називали його в нашому колі старих друзів Грицько. Грицько Папуга – таке нове козацьке ймення дали йому друзі в часі відродження нашого щирого Вільного Козацтва. Щирий козак, справжній гайдамака, майстер музичних інструментів,

– йдеться у дописі бандуриста.

Режисер Олесь Санін теж зробив допис у Facebook. Він розповів, що саме Сергій Павліченко створив колісну ліру, яка звучала у фільмі "Довбуш".

А вчора…порвалася її (ліри – 24 Канал) співаниця. Вчора прийшла звістка, що поклав голову наш братчик за нашу свободу на фронті під Покровськом. Ти завжди був Воїном, завжди Лицарем. Вічна слава, тобі брате. Царства Небесного,

– написав режисер.

Відомо, що Павліченко створював такі інструменти, як бандури, кобзи, ліри та гуслі, а після початку повномасштабного вторгнення добровільно вирушив на фронт.

Павліченко був братчиком Київського Кобзарського цеху та учасником історичного клубу "Чорні Запорожці".

Також він був активним учасником усіх Майданів і Революцій. У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року був поранений під час протистояння з силовиками. Тричі поранений захисник був й під час відсічі російської агресії.

Павліченко був співавтором першого фільму про "Холодноярських гайдамаків-повстанців".

До слова, у ДТП загинув Ярослав Олійник "Локі", він був радником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.