Погрожував з'їсти: волинського рецидивіста засудили до 2 років в'язниці за образи судді
Луцький міськрайонний суд оголосив вирок за погрози судді неодноразово засудженому Сергію Плотнікову. Чоловік під час засідання стверджував, що знає місце проживання посадовиці та говорив, що "з'їсть її".
Згідно з вироком суду від 31 травня, Плотніков отримав за погрози два роки позбавлення волі. Чоловік неодноразово судимий за корисливі і насильницькі злочини.
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Детально про засідання
Сергій Плотніков 3 квітня 2023 року брав участь у судовому засіданні по відеозвʼязку зі слідчого ізолятора. Усвідомлюючи, що перед ним суддя, він висловив погрозу посадовиці, супроводжуючи все це ненормативною лексикою.
Та я скоро вийду, ... ти ... Я про тебе знаю більше, ніж ти думаєш ... Не буде в тебе дому, розумієш, вівця ... Я тебе з'їм,
– сипав погрози російською чоловік.
Слова Плотнікова були зафіксовані на відеозаписі, а також їх підтвердили очевидці. потрапили на відеозапис засідання, а також їх підтвердили очевидці. Також відомо, що чоловік звертався і до прокурора й казав, що знає інформацію про кожного працівника поліції, тому краще його не випускати з СІЗО.
Окрім цього, потерпіла розповіла, що пізніше обвинувачений "передав їй привіт і сказав, що всіх спалить, коли вийде на волю".
Чоловік не визнав своєї провини під час судового засідання, обгрунтувавши все ти, що був роздратований через відмови судді у його заявах і клопотаннях. Він сказав, що справді образив нецензурними словами, але, як сам він каже, ніяких погроз щодо життя чи майна судді і її родини не було.
Суддя Алла Полюшко визнала Сергія Плотнікова винним за статтею про погрозу або насильство щодо судді. Зловмисник отримав два роки позбавлення волі. Проте враховуючи попередні вироки, він проведе у тюрмі 15 років. Крім того, у нього конфіскують усе майно. Водночас Плотніков має право оскаржити рішення в апеляційному суді.
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